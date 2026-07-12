Argentina en semifinales: destacan el exitoso operativo de seguridad durante los festejos en Concordia

La histórica clasificación de la Selección Argentina a las semifinales de la Copa del Mundo desató una verdadera marea de alegría en todo el territorio nacional, y Concordia no fue la excepción. Miles de vecinos y familias coparon las calles para celebrar el triunfo del combinado albiceleste frente a Suiza. Sin embargo, la gran noticia de la jornada —más allá de lo estrictamente deportivo— radicó en el excelente comportamiento ciudadano y en la eficacia de un megaoperativo de prevención que garantizó que la fiesta popular fuera total y en absoluta paz.

Desde las horas previas al pitazo final, el personal policial de las diferentes divisiones y comisaría de la Jefatura Departamental Concordia puso en marcha un plan de contingencia coordinado de manera estratégica con Bomberos Zapadores, el cuerpo de inspectores de Tránsito, la Guardia Urbana y efectores de los servicios de emergencias médicas de la ciudad.

El propósito central del despliegue interagencial fue preservar el orden público, mitigar riesgos viales y brindar un entorno seguro para las familias que, de manera espontánea, comenzaron a movilizarse hacia el centro de la ciudad apenas consumada la victoria.

Plaza 25 de Mayo: el epicentro del festejo familiar

El operativo de prevención centró su mayor esfuerzo en el casco céntrico y, de manera especial, en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, sitio histórico de congregación para las celebraciones comunitarias.

Las tareas de las fuerzas de seguridad y el personal de control incluyeron:

Cortes preventivos de calles: Restricciones estratégicas al tránsito vehicular para asegurar las zonas de mayor flujo peatonal.

Ordenamiento vial: Coordinación de desvíos para evitar embotellamientos y permitir la fluidez en las avenidas periféricas.

Patrullajes dinámicos: Presencia activa y constante de móviles y personal de a pie de la Jefatura Departamental en los barrios y accesos.

Corredores sanitarios: Mantenimiento liberado de las vías de circulación clave para asegurar el libre y rápido desplazamiento de los servicios de ambulancias ante cualquier eventualidad.

Este esquema de acompañamiento permanente permitió que los niños, jóvenes y adultos que se acercaron con banderas y camisetas pudieran disfrutar de la clasificación en un ambiente festivo y plenamente cuidado.

Balance oficial: saldo completamente positivo

Tras la desconcentración de los manifestantes, las autoridades de la Jefatura Departamental confirmaron a 7Páginas que el balance de la jornada fue impecable. Como resultado directo de la planificación preventiva y de la madurez de la comunidad, no se registraron inconvenientes, desmanes, hechos de violencia ni alteraciones del orden público, tanto en el radio urbano de Concordia como en las demás localidades del departamento.

De este modo, Concordia demostró que es posible conjugar la pasión futbolera más intensa con el respeto por el prójimo y el espacio público, dejando la mesa servida para lo que será el próximo compromiso de la Selección en busca del pase a la gran final.

Según se anticipó a 7Paginas, los esquemas preventivos de seguridad vial y cortes de calles volverán a replicarse con la misma modalidad técnica de cara al próximo partido de semifinales de la Selección Argentina.

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