Argentina Inglaterra: estacionamiento liberado y calles céntricas de Concordia cortadas

Para permitir un tránsito peatonal seguro a la zona de la Plaza 25 de Mayo, desde las 17 horas se realizarán cortes de calles, en los siguientes sectores: San Luis y Bernardo de Irigoyen; calles Buenos Aires y Pellegrini; Mitre e Hipólito Yrigoyen; Alberdi y Urquiza; Pellegrini y Alberdi e Yrigoyen y Alberdi.

Estarán participando personal de la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Tránsito y Transporte, junto a la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos.

“Queremos destacar el comportamiento de la comunidad durante el pasado fin de semana, colaborando y entendiendo en todo momento que los objetivos de estos operativos son cuidar los espacios públicos y la integridad de las personas, con medidas que no son restrictivas sino para que podamos tener, entre todos y con responsabilidad, una celebración cuidada” remarcaron desde la Municipalidad.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO

Asimismo, desde la Dirección de Tránsito y Transporte se indicó que durante la tarde del miércoles, no se estará cobrando el Estacionamiento Medido.

El servicio volverá a funcionar normalmente a partir del jueves 16 de julio, en los horarios habituales.