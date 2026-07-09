Argentina-Suiza: Concordia prepara un operativo especial para garantizar festejos seguros

Segun supo 7Paginas, el dispositivo comenzará a desplegarse durante la noche del sábado 11 de julio y contará con la participación de distintas áreas municipales y de la Policía de Entre Ríos.

Trabajo conjunto entre Municipio y Policía

Del operativo formarán parte personal de la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Tránsito y Transporte y efectivos de la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos.

El objetivo es garantizar la seguridad de quienes se concentren en el centro de la ciudad, especialmente en la Plaza 25 de Mayo, tradicional punto de encuentro de los festejos deportivos.

Cortes de calles desde las 23 horas

Con el fin de facilitar la circulación peatonal y prevenir inconvenientes durante una eventual celebración, desde las 23:00 horas se realizarán cortes de tránsito en distintos sectores del microcentro.

Las interrupciones de circulación estarán ubicadas en:

San Luis y Bernardo de Irigoyen.

Buenos Aires y Pellegrini.

Mitre e Hipólito Yrigoyen.

Pellegrini y Alberdi.

Urquiza y Alberdi.

Desde el Municipio indicaron a 7Paginas, que estas medidas permitirán brindar mayor seguridad a las personas que se acerquen a celebrar y facilitarán el trabajo de los equipos de emergencia y de control.

Piden colaboración de la comunidad

Las autoridades solicitaron a los vecinos respetar los cortes de tránsito, seguir las indicaciones del personal afectado al operativo y colaborar para que, en caso de un triunfo de la Selección Argentina, los festejos se desarrollen de manera ordenada, responsable y sin incidentes.

La Plaza 25 de Mayo volverá a ser el principal punto de encuentro para los hinchas concordienses, tal como ocurrió en anteriores celebraciones mundialistas, por lo que el Municipio busca garantizar que la pasión futbolera pueda vivirse en un clima de alegría y tranquilidad.