“Argentina va a pagar sus deudas, no tengan dudas”, aseguró el presidente Milei

«Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas», aseguró el presidente Javier Milei, al ser consultado sobre los vencimientos del 2026.

Milei dijo que a la instrumentación de la financiación y de los pagos se encuentra abocado el ministro de Economía, Luis Caputo, quien días antes sostuvo que la voluntad de su cartera era reducir la recurrencia a Wall Street.

El mandatario formuló declaraciones radiales luego de que el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 y la “Inocencia fiscal”, considerados claves por el Ejecutivo para avanzar en la estabilidad fiscal. indicó.

Además, este viernes el Banco Central hizo una fuerte compra a divisas, destinadas a fortalecer las reservas.

En 2026 vencen unos US$ 12.600 millones de deuda, de los cuales US$ 4.200 operan en enero.

Sobre el pago de la deuda, Milei dijo que “eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”.

Este viernes las reservas subieron en casi US$ 600 millones y cerraron la semana con un nuevo récord de acumulación durante la gestión Milei, de 43.610 millones de dólares.

Milei dijo que “pasaron las elecciones legislativas nacionales, se desplomó el ‘riesgo kuka’ y se empezó a recuperar la demanda de dinero. Algún mérito debemos tener por cumplir las metas… Otra de las cosas imposible que fuimos revirtiendo: somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30 mil millones de dólares”.

En tanto, Caputo dijo que “el objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”.__IP__

¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X, respondiendo a un usuario que había preguntado si iría a haber una emisión de deuda en Nueva York en enero de 2026.

Con información de agencia NA