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Miércoles 9 de septiembre de 2026
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Argentino de Selecciones Menores: Tercer triunfo al hilo del Seleccionado Entrerriano de Handball

El combinado femenino de Entre Ríos logró un importante triunfo tras vencer por 29 a 27 al seleccionado local de San Juan en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Juan, en la fecha inicial de la Main Round Oro – Grupo B del Torneo Argentino de Selecciones Menores 2026.
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Redacción 7Paginas

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El conjunto provincial dio vuelta el marcador en los últimos cuatro minutos de juego tras un ajustado desarrollo. Con este resultado el equipo entrerriano pisa fuerte en la instancia decisiva del certamen, en una zona que comparte junto a San Juan, Mendoza y San Rafael en busca del pase a la definición por el podio nacional.

Destacada actuación y próximo compromiso

Goleadora del torneo: La jugadora entrerriana Catalina Goñe sobresale en la tabla general de goleo con 37 tantos en tres presentaciones (promedio de 12,33 goles por partido).

Próximo encuentro: Jueves 10 de septiembre a las 13:00 hs frente a San Rafael, en el Estadio Aldo Cantoni.

Por Lautaro Alcaraz