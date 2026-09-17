Arias continuará investigándolo a Bordet y a su esposa por enriquecimiento ilícito

La Justicia de Concordia confirmó este miércoles el rechazo al pedido de recusación presentado por la defensa del exgobernador Gustavo Bordet y la diputada provincial Mariel Ávila contra el fiscal José Arias, quien continuará al frente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión fue adoptada por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade, quien rechazó la apelación presentada por el abogado Jorge Romero y confirmó la resolución del juez de Garantías Edwin Bastián, que el pasado 26 de agosto había desestimado el pedido de apartamiento.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en febrero de 2024 por el empresario y productor de miel Héctor D’Ambrós. La causa continúa en etapa de investigación y la resolución conocida este miércoles se refiere exclusivamente a la recusación del fiscal, sin establecer responsabilidad penal respecto de las personas investigadas.

Los argumentos de la defensa

La defensa había planteado distintos cuestionamientos contra Arias. Uno de los principales estaba relacionado con una supuesta falta de objetividad y con la presunta filtración a medios de comunicación de información vinculada con la investigación.

Según surge de los fundamentos expuestos por Lafourcade, las publicaciones periodísticas mencionadas por la defensa no demostraban que hubiera sido el fiscal quien proporcionó esa información. El vocal señaló que las expresiones atribuidas a Arias habían sido interpretaciones o conclusiones realizadas por periodistas y que no se aportaron elementos concretos que permitieran acreditar una filtración por parte del funcionario judicial.

Lafourcade también explicó la diferencia entre imparcialidad y objetividad dentro del proceso penal. Según el criterio expresado en la resolución, el fiscal es una parte del proceso y no se le exige imparcialidad en el mismo sentido que a un juez, pero sí debe actuar con objetividad, contemplando tanto los elementos que puedan comprometer a los investigados como aquellos que puedan favorecerlos.

El supuesto vínculo con Azcué

Otro de los argumentos de la defensa estuvo relacionado con un presunto vínculo personal entre Arias y el intendente de Concordia, Francisco Azcué, además de una supuesta relación con el entorno del denunciante.

Al analizar este planteo, Lafourcade consideró que no se habían presentado elementos suficientes para demostrar que esa relación pudiera afectar la objetividad del fiscal.

La resolución también menciona una fotografía en la que Arias aparece junto a Azcué y otras personas. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el fiscal explicó que se trataba de una reunión de carácter personal y negó mantener actualmente una relación de amistad con el intendente. También recordó que, cuando Azcué asumió como jefe comunal, había desestimado y archivado dos denuncias vinculadas con él.

El tribunal consideró que la hipótesis planteada por la defensa sobre un eventual favoritismo hacia el intendente no estaba respaldada por elementos concretos y que se basaba en conjeturas.

El planteo sobre una supuesta posición política

La defensa también cuestionó una presunta posición política de Arias y sostuvo que existiría una postura contraria al peronismo.

Sobre este punto, Lafourcade concluyó que tampoco se aportaron elementos que permitieran establecer una falta de objetividad del fiscal por razones políticas. El vocal recordó, además, que Arias fue designado fiscal titular mediante un proceso institucional que contó con intervención del Senado provincial.

De esta manera, el tribunal resolvió confirmar la decisión adoptada por Bastián el 26 de agosto y mantener a Arias al frente de la investigación.

La investigación continúa

Con la resolución de este miércoles, queda descartado el planteo de recusación que buscaba apartar al fiscal de la causa.

Sin embargo, la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito continúa y la decisión judicial no implica una definición sobre la responsabilidad penal de Bordet o Ávila.

El expediente seguirá adelante con las medidas de investigación correspondientes, mientras la defensa mantiene sus cuestionamientos sobre la actuación del fiscal y la Fiscalía continúa con la pesquisa.

Con informacion de Concordia 345

Redaccion de 7Paginas