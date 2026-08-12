Ariel Garbarz disertará en Concordia sobre Tecnofeudalismo, Big Data y el rol de los algoritmos de cara a las próximas elecciones

En el marco de un debate cada vez más urgente sobre el poder de las corporaciones tecnológicas y el control de datos, el destacado profesional Ing. Ariel Garbarz estará en Concordia para brindar una conferencia titulada «Tecno feudalismo, Big Data, Palantir y el algoritmo de cara a las próximas elecciones».

La actividad, de destacada relevancia institucional, es impulsada de forma conjunta por el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande y la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Un experto en seguridad y telecomunicaciones

Ariel Garbarz es Ingeniero en Electrónica por la UTN e Ingeniero en Telecomunicaciones. Cuenta con una extensa trayectoria académica como profesor a cargo de Seguridad Activa de las Comunicaciones en la UTN y ex docente de la UBA. Asimismo, se ha desempeñado como consultor de importantes organismos nacionales e internacionales, y posee una amplia experiencia como perito judicial y especialista en Inteligencia Artificial aplicada al análisis de comunicaciones, geolocalización y espionaje en causas de trascendencia pública.

Durante su disertación, Garbarz analizará cómo los algoritmos que rigen las plataformas digitales moldearon la rutina social, organizando la información que consumimos y condicionando percepciones y conductas, en lo que describe como una verdadera «colonización de las subjetividades». El encuentro buscará discutir las políticas y controles que los Estados y las democracias deberían implementar para contrarrestar este escenario.

Palantir, Peter Thiel y el «Tecnofeudalismo»

Segun lo anticipado a 7Paginas, uno de los ejes centrales de la exposición será el abordaje sobre el empresario Peter Thiel (cofundador de PayPal y primer inversor externo de Facebook) y su firma Palantir Technologies, que en el último tiempo cobró notoria relevancia en la agenda pública nacional.

El especialista profundizará en cómo esta controversial plataforma de inteligencia artificial —creada originalmente para el cruce de datos masivos en inteligencia militar y gubernamental— representa hoy un modelo de negocio orientado a la vigilancia y el control social. Según Garbarz, este fenómeno da paso a una nueva era de tecnofeudalismo, donde un puñado de corporaciones globales dominan, condicionan y lucran dentro del territorio digital.

Finalmente, el ingeniero advertirá sobre las implicancias directas que la manipulación algorítmica y la vigilancia masiva pueden tener en las decisiones del electorado en los próximos comicios, alertando sobre mecanismos de disciplinamiento social que ponen en riesgo los procesos democráticos.

Datos del evento

Lugar: Sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación – UNER (Monseñor Tavella 1450, Concordia).

Fecha: 21 de agosto.

Horario: 18:00 hs.