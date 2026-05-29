Armado electoral hacia 2027: Liliana Tamay comenzó a recorrer la región con optimismo y fuertes críticas a la reforma previsional

Con el tablero político en pleno movimiento de cara al mediano plazo, la referente del vecinalismo en el norte entrerriano, Liliana Tamay, inició una intensa recorrida por distintas localidades de la región. El punto de partida de este itinerario estratégico fue su ciudad natal, Chajarí, donde encabezó una serie de reuniones vecinales e institucionales destinadas a consolidar su postulación como candidata a diputada provincial y a delinear los ejes de su futuro rol en la Legislatura entrerriana.

En diálogo exclusivo con un cronista de 7Paginas, la también trabajadora de los medios de comunicación se mostró sumamente optimista respecto al alcance de los primeros encuentros:

“Venimos logrando muy buenos cierres en cada rincón de la provincia, así que las expectativas para Chajarí y toda la zona son inmejorables. Si bien ya venimos manteniendo contacto fluido con distintas instituciones y vecinos en particular, a partir del mes de junio vamos a intensificar el trabajo con un cronograma formal de actividades, porque la idea central de nuestra propuesta es poder dialogar cara a cara con la mayor cantidad de personas posible”.

Construcción política sin apuro: «Elegir a los buenos vecinos»

Tamay explicó que estas instancias de debate no solo funcionan como un termómetro para conocer de primera mano las demandas, urgencias y problemáticas que atraviesa cada sector o localidad de la provincia, sino que también constituyen la base para tejer las alianzas políticas de cara al turno electoral de 2027.

“En ese sentido, venimos cerrando acuerdos sólidos con quienes nos van a acompañar en el armado electoral de los distritos. Actualmente, solo nos está faltando definir los esquemas de Federación y Santa Ana. A ese trabajo en particular lo estamos haciendo a conciencia y sin ningún tipo de apuros, porque nuestro criterio no es amontonar personas por el solo hecho de sumar un nombre, sino elegir meticulosamente a los buenos vecinos, comprometidos con sus comunidades”, diferenció la dirigente vecinalista.

Dura estocada por la reforma previsional

En el tramo más álgido de la entrevista, la candidata a legisladora fijó una postura de absoluto rechazo en relación al debate previsional que impulsa el Poder Ejecutivo provincial sobre la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

“Estamos totalmente en contra de esa reforma porque consideramos que, lejos de ser una solución equitativa, va a terminar perjudicando de manera directa al trabajador activo y al jubilado entrerriano”, sentenció Tamay.

Acto seguido, la referente disparó con dureza contra los legisladores oficialistas de la región, personificando su crítica en el senador del departamento Federación: “Consideramos que este proyecto es una imposición del gobernador Rogelio Frigerio, pero lamentablemente en nuestro propio departamento contamos con el chajaríense Rubén Dal Molín, un incondicional que va a levantar la mano sin dudarlo para apoyar esta reforma que nos va a terminar perjudicando a todos. La actitud de Dal Molín es una verdadera vergüenza para los vecinos que legítimamente representa”, concluyó de forma tajante.