Arqueología y satélites: Innovadora conferencia en Concordia sobre el rescate del patrimonio regional

La Municipalidad de Concordia, mediante la Coordinación General de Turismo y el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, llevó a cabo una destacada conferencia virtual que unió el pasado histórico con la tecnología de vanguardia. La disertación puso el foco en la arqueología regional y cómo las herramientas digitales están revolucionando la forma de investigar nuestras raíces.

La apertura del encuentro, transmitido desde el Centro de Convenciones, contó con la presencia de Marcelo Spomer (Turismo), el Prof. Paulo Tisocco (Museos y Patrimonio) y la Mg. Silvia Cettour, jefa del Museo de Antropología y organizadora de la actividad.

Tecnología para «ver» bajo el agua

La disertación central estuvo a cargo de la Dra. Victoria Coll Moritán, quien presentó los avances de sus investigaciones en la costa del río Uruguay. El punto más alto de la exposición fue la presentación de un mapa satelital elaborado con tecnología de última generación.

Este mapa permite una tarea casi detectivesca: localizar con precisión los yacimientos arqueológicos que existían antes de que el embalse de Salto Grande fuera llenado, así como identificar nuevos sitios de estudio aguas abajo de la represa.

El uso de los SIG y modelos predictivos

Moritán profundizó en el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estas herramientas permiten procesar modelos digitales de elevación y capas de datos vectoriales para reconstruir la historia regional que hoy permanece oculta bajo el agua o los sedimentos.

«Estas tecnologías posibilitan procesar una gran cantidad de información que complementa el trabajo de campo», se destacó durante la charla. Gracias a estos «modelos predictivos», los arqueólogos pueden anticipar dónde es más probable encontrar restos de asentamientos antiguos, optimizando los recursos y el tiempo de exploración en las cuencas media e inferior del río Uruguay.

Un puente entre pioneros y el futuro

La conferencia también rindió homenaje a los pioneros de los rescates arqueológicos en Entre Ríos, conectando sus esfuerzos iniciales con las posibilidades infinitas que ofrece hoy la ciencia satelital. Con esta iniciativa, Concordia refuerza su compromiso con la preservación del patrimonio y la difusión científica, acercando a la comunidad herramientas que permiten entender mejor quiénes habitaron nuestras tierras hace cientos de años.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas