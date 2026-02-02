Arranca febrero con altas temperaturas en la región de Salto Grande

Para este lunes, el SMN pronostica en la región una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 35, con cielo mayormente nublado, humedad del 71% y vientos en calma, condiciones que incrementarán la sensación térmica.

El martes se mantendrán valores similares, tanto en temperaturas como en el estado del cielo, prolongando el clima sofocante en la zona.

Sin embargo, el miércoles se espera un nuevo ascenso térmico: la mínima será de 25 grados y la máxima alcanzará los 37, con el regreso del sol y un cielo algo nublado, lo que podría intensificar aún más el calor.

Para el jueves y viernes, el pronóstico indica mínimas entre 26 y 27 grados y máximas que oscilarán entre los 36 y 37 grados. El jueves el cielo estará parcialmente nublado, mientras que el viernes se presentará mayormente nublado, aunque sin alivio térmico significativo.

Ante este panorama, se recomienda a la población extremar los cuidados, mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, en una semana que estará marcada por el calor extremo en toda la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas