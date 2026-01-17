Arrancó con éxito la Fiesta Nacional de la Sandía en Santa Ana

La noche inaugural se vivió con gran intensidad a pesar de la amenaza de lluvias. El escenario comenzó a vibrar con los ganadores del Pre Sandía, seguido por un segmento de rock que dio paso luego al chamamé de El Vikingo Correa. El cierre estuvo a cargo de Klandestino, que hizo bailar al público al ritmo de la música tropical, anticipando lo que serán dos noches centrales de gran convocatoria.

Uno de los datos destacados de esta edición es la participación de más de 70 stands, casi el doble que el año pasado, lo que refleja el notable crecimiento de la fiesta, que si bien transita su 11ª edición como nacional, lleva ya 39 años desde sus inicios como celebración provincial.

En diálogo con radio Chajari, el intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, se mostró satisfecho por la convocatoria y el desarrollo del evento. “Habitualmente en este predio se hacen presentes entre 40 y 45 stands gastronómicos, y hoy superamos los 70. Eso es un termómetro claro del crecimiento del festival. Estamos superando las 4.000 personas, lo que marca un gran acompañamiento del público”, expresó.

Zanandrea recordó además que la jornada inaugural fue con entrada libre y gratuita, mientras que para sábado y domingo se fijó un valor “simbólico y muy accesible”. “Con 10.000 pesos se puede disfrutar de artistas de primer nivel. Es uno de los festivales más económicos de la región y con una grilla de gran jerarquía”, destacó, mencionando a Los Nocheros, Monchito Merlo y el tributo al rock nacional como parte de la propuesta.

El jefe comunal también subrayó la importancia del cierre del domingo con Lucas Sugo, un artista de gran demanda en el mercado nacional. “Que Lucas vuelva a Santa Ana después de muchos años le da un enorme prestigio a nuestro festival”, afirmó, anticipando además la actuación de Miguel Figueroa y su grupo familiar.

En otro tramo de la nota radial, Zanandrea puso en valor el perfil turístico de Santa Ana, destacando sus playas de arenas blancas, las únicas aguas arriba de la represa, y la incorporación de un nuevo atractivo: las termas gratuitas, únicas en la provincia. También hizo referencia a las letras corpóreas que identifican a la localidad, obra del artesano local Cristian Escatolaro, como un símbolo del crecimiento y la identidad del pueblo.

No obstante, el intendente volvió a remarcar la necesidad de obras de infraestructura para el norte entrerriano, especialmente en materia de rutas, energía y servicios. “Santa Ana es el final de la Ruta 2, el final de la energía. Tenemos deficiencias importantes, pero seguimos confiando en que el gobierno provincial nos escuche y atienda estas demandas históricas”, señaló.

La Fiesta Nacional de la Sandía continuará este sábado 17 con la noche oficial, que incluirá la presentación de ballets locales, los tradicionales fuegos artificiales, Monchito Merlo y el cierre de Los Nocheros. El domingo 18 se realizará la premiación a productores y la elección de reinas, con un cierre de lujo a cargo de Miguel Figueroa y Lucas Sugo.

Santa Ana vive así un fin de semana a pleno, celebrando su identidad productiva, cultural y turística, con la sandía como emblema y el acompañamiento masivo del público regional.

