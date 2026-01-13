Arrancó la gestión de Schauvinhold en el Emcontur con una fuerte promoción del destino Concordia

El encuentro, según se dijo a 7Paginas, abrió el año de trabajo del organismo bajo el concepto “Concordia en tus sentidos”, una línea estratégica que orientará las acciones de gestión y comunicación, buscando potenciar la identidad local y fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino turístico.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados a la planificación y administración del Emcontur, comenzando por la rendición de gastos e inversiones realizadas, un punto clave para garantizar la transparencia administrativa y optimizar el uso de los recursos disponibles.

En ese marco, se presentó el informe del Observatorio Turístico, que aporta datos sobre el perfil de los visitantes y las métricas asociadas a las pautas de promoción. El análisis de esta información, en relación con los distintos medios por los cuales los turistas se informan sobre el destino, permite evaluar el impacto de las acciones de comunicación y brindar herramientas concretas al Directorio para la toma de decisiones estratégicas.

Asimismo, se avanzó en la planificación de las acciones de promoción de la Vendimia 2026, uno de los productos destacados de la temporada estival, integrando la experiencia en bodegas y viñedos con la identidad productiva y cultural de Concordia.

Otro de los ejes abordados fue la difusión del destino a través de fam press, fam tour y generadores de contenidos, considerados herramientas centrales para amplificar el concepto “Concordia en tus sentidos”, generar relatos de primera mano y proyectar la experiencia turística hacia nuevos públicos y mercados estratégicos.

También se trabajó en la implementación de puntos de promoción turística con identidad local y sabores regionales, pensados como espacios estratégicos para acompañar la llegada de visitantes, ofrecer información de calidad y reforzar la imagen de la ciudad a partir de sus paisajes, atractivos y propuestas locales.

Finalmente, se definieron lineamientos del calendario de capacitaciones 2026, orientado a detectar oportunidades de mejora y continuar fortaleciendo la calidad de los servicios turísticos que ofrece la Capital Nacional del Citrus.

La reunión permitió consolidar una agenda de trabajo común y reafirmar el compromiso del Emcontur de avanzar en la construcción de un destino integral, con identidad regional y una propuesta de verano que invita a vivir Concordia a través de los sentidos.