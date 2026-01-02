Arranco movido el 2026 en Federación, desde una mujer desvanecida de un botellazo, allanamientos y jóvenes alterados en estado de ebriedad

Según se indicó a 7Paginas, durante la madrugada, personal policial dio cumplimiento a un mandamiento judicial de allanamiento, requisa domiciliaria y detención en una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad. El procedimiento se realizó en el marco de una causa iniciada de oficio por un hecho relacionado con abuso de arma de fuego. En el lugar se notificó a la persona presente sobre las diligencias ordenadas por la Justicia y se procedió al secuestro de prendas de vestir de interés para la investigación, además de un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”. El operativo se desarrolló con normalidad y quedó bajo la intervención de la Fiscalía local.

Por otra parte, alrededor de las 2:30 horas, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizaron un procedimiento en un descampado ubicado en la intersección de calles Pedro Páez y avenida Néstor Kirchner. En ese lugar se logró localizar y secuestrar una caja fuerte, vinculada a una causa en trámite por un hecho de hurto. El elemento fue puesto a disposición de la autoridad judicial, mientras continúan las tareas investigativas para el esclarecimiento del caso.

Ya en horas de la mañana, cerca de las 7:15, la policía intervino en inmediaciones de la salida de un evento bailable, en la esquina de avenida 25 de Marzo y San Martín. Allí se constató la presencia de una mujer mayor de edad que se encontraba desvanecida, con una lesión en la cabeza producto del impacto de una botella de vidrio. La víctima fue asistida y trasladada al nosocomio local, informándose de manera preliminar que las lesiones serían de carácter leve. Además, se logró individualizar al presunto autor del hecho, continuándose con las actuaciones correspondientes.

Más tarde, alrededor de las 13:30 horas, personal policial fue requerido en el hospital local tras un aviso por disturbios. En el lugar se constató que una mujer, en evidente estado de exaltación, había provocado daños al romper el vidrio de una puerta del establecimiento. La misma fue aprehendida en flagrancia y, tras dar intervención a la Fiscalía en turno, se dispuso su traslado a dependencias de Comisaría Tercera, previo examen médico.

Finalmente, en el marco de tareas preventivas, efectivos policiales intervinieron ante la presencia de varias personas que ocasionaban disturbios en la vía pública, en evidente estado de ebriedad. Como resultado, cuatro personas fueron trasladadas a dependencias policiales por infracción a la normativa contravencional vigente, con el objetivo de restablecer el orden y preservar la seguridad de terceros.

De esta manera, el primer día del 2026 comenzó con un amplio despliegue policial en Federación, reflejando una jornada marcada por diversos hechos que demandaron la intervención de las fuerzas de seguridad y de la Justicia.