Articulación entre teatro y gastronomía: beneficios para locales y turistas en Concordia

La iniciativa fue impulsada por el Concordia Buró, que logró vincular a distintos actores del sector cultural y gastronómico, generando una propuesta que beneficia tanto a vecinos como a turistas. A partir de este acuerdo, quienes concurran a obras de teatro, shows musicales o eventos de casas de estudio en el Teatro Odeón podrán acceder a un 10% de descuento en gastronomía, con reserva previa, válido antes o después de cada función.

El acceso al beneficio será informado a través de la plataforma de seguimiento del propio Teatro Odeón, teniendo en cuenta los horarios de cada presentación, lo que permitirá al público planificar su salida de manera más cómoda y completa.

En este marco, Bar Ideal y Donato Restaurant (Hotel Palmar Casino) asumieron el compromiso de ampliar su horario de atención al menos una hora, con posibilidad de extenderlo según la demanda, respondiendo así a un reclamo frecuente del público y generando mayor movimiento económico y social en la zona céntrica de la ciudad.

Desde el Concordia Buró destacaron que esta acción surge a partir de reiteradas consultas de residentes y visitantes, quienes señalaban la escasez de opciones gastronómicas luego de los espectáculos nocturnos. La propuesta apunta a fortalecer el vínculo entre cultura, gastronomía y desarrollo turístico, consolidando a Concordia como un destino que ofrece experiencias integrales.

Asimismo, se informó que la iniciativa permanece abierta a otros actores del sector que deseen sumarse, aportando desde su actividad al crecimiento cultural, comercial y turístico de la ciudad.

Con informacion de Concordia Buró

Redaccion de 7Paginas