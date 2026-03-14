Artista callejero denunció que fue expulsado de la peatonal y el municipio aclaró la situación

Desde el municipio indicaron a 7Paginas, que el joven siempre estuvo autorizado a permanecer en el lugar, y que la intervención de personal de la Dirección de Inspecciones se produjo a raíz de reclamos y denuncias cruzadas entre el propio artista, personas que trabajan en la zona y vecinos del sector.

Según se explicó a este medio, ante esta situación se le solicitó inicialmente que pudiera ubicarse en otro sector cercano de la peatonal, con el objetivo de evitar que el conflicto se profundizara. Sin embargo, posteriormente surgieron nuevas quejas vinculadas principalmente al volumen de la música, lo que motivó nuevas instancias de diálogo entre las partes.

En ese marco, desde el municipio también se le ofreció como alternativa la posibilidad de presentarse en la Plaza 25 de Mayo, propuesta que finalmente fue rechazada por sus familiares.

Tras las conversaciones mantenidas, se acordó que el artista podrá continuar presentándose en la peatonal, siempre respetando las normas básicas de convivencia que rigen el uso del espacio público, tal como ocurre con otros artistas y vendedores ambulantes que desarrollan actividades en ese sector céntrico.

De acuerdo con lo establecido, el joven está autorizado a realizar sus presentaciones los días sábados y domingos a partir de las 19 horas.

Finalmente, desde la Municipalidad señalaron que se acompaña y valora las expresiones culturales y artísticas en el espacio público, al tiempo que se busca garantizar el respeto de las normas de convivencia para que todos los vecinos puedan disfrutar de estos espacios comunes.