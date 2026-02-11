Artistas entrerrianas exponen sobre el carnaval del Litoral en la Cámara de Diputados de la Nación

La ceremonia de apertura contó con la presencia de numerosos diputados nacionales, entre ellos Lisandro Almirón y Virginia Gallardo, representantes de la provincia de Corrientes, quienes auspiciaron la exposición. La curaduría estuvo a cargo de Valeria Re, del Departamento de Cultura de la Cámara baja.

Durante el acto inaugural, la licenciada Ana Carina Bradanini destacó al carnaval del Litoral como una expresión del arte festivo y lo definió como una “estética periférica capaz de poner el mundo patas para arriba”, resaltando su potencia cultural, simbólica y transformadora.

Por su parte, Federica Irigaray protagonizó un gesto simbólico al solicitar a los legisladores presentes la entrega de la llave del Anexo A a la figura de Momo, en señal de apertura del espacio institucional al espíritu carnavalero. Desde ese momento, y hasta la finalización de la muestra, el lugar permanece simbólicamente “carnavalizado”.

Según supo 7Paginas, la exposición propone una experiencia participativa, invitando al público a interactuar con distintos formatos y lenguajes. Los visitantes pueden intervenir en obras colectivas, experimentar técnicas como el bordado, probarse vestuarios y dejar deseos a Momo, formando parte activa del recorrido.

“Que Momo nos amontone” se presenta en el primer piso del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, ubicado en Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La muestra puede visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 28 de febrero.