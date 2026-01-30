Asalto de película en Concordia: le robaron el auto a un vecino de Federación en uno de los accesos a la ciudad

Según la información recabada, el episodio se registró alrededor de las 22 horas sobre calle Vuelta de Obligado, en el tramo comprendido entre Osvaldo Magnasco y Villa Zorraquín. La víctima fue identificada como Gerardo Garrott, de 49 años, quien circulaba a bordo de su Renault Duster roja, dominio AC 958 FY.

De acuerdo al relato, todo comenzó cuando el conductor observó a una mujer con un bebé que le hacía señas solicitando auxilio, aparentemente por un desperfecto en una motocicleta tipo 125 o 150 cc, cuyo color no pudo precisar. Al disminuir la marcha y bajar la ventanilla para asistirla, fue sorprendido por un hombre que se aproximó del lado del conductor, quien lo golpeó en el rostro con un arma de fuego y, bajo amenazas, le sustrajo el vehículo.

Tras concretar el robo, el delincuente realizó un giro en “U” y se dio a la fuga por Osvaldo Magnasco, mientras que la mujer también huyó en la motocicleta en el mismo sentido, lo que refuerza la hipótesis de un asalto previamente planificado.

Un dato que no pasó desapercibido es que la zona donde ocurrió el hecho cuenta con iluminación, lo que pone en evidencia el grado de impunidad con el que actuaron los delincuentes y vuelve a encender la alarma por los niveles de inseguridad en la ciudad.

Por estas horas, personal policial lleva adelante un intenso operativo de búsqueda para dar con los autores del violento asalto y recuperar el vehículo sustraído. El caso genera preocupación entre los vecinos y reabre el debate sobre la seguridad en los accesos a Concordia.

Fuente: La Misiva-7Paginas