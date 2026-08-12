7PAGINAS

Miércoles 12 de agosto de 2026
Facebook Instagram
Menú

Asalto millonario al propietario de un establecimiento rural del departamento Federación

Esta mañana se produjo un asalto, que habría sido violento para las víctimas, en el establecimiento La Rosalía, ubicado en el Distrito Tatutí, cerca de San Jaime de la Frontera.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Al lugar, propiedad de la familia Ponzoni, arribaron cuatro hombres que, a cara descubierta, amenazaron al dueño y a un empleado, quien también habrían recibido golpes y amedrentamiento con un arma, y tras destruir todo en la casa, se llevaron una suma millonaria de dinero. Asimismo, sustrajeron varias armas y las llaves de una camioneta.

Los delincuentes -se trataría de personas jóvenes- se trasladaban en una camioneta bordo o roja, vehículo que apareció incendiado. En tanto, los malvivientes habrían contactado a una de las hijas de la familia, indicándole que se comunicaban desde Paraná y solicitando que dejaran los portones de la finca abiertos, ya que irían a revisar el campo que estaría en venta.

A media mañana, la víctima se encontraba ampliando su denuncia en la Comisaría de San Jaime. En tanto, trabajan funcionarios de las distintas dependencias de la zona: Mandisovía, Tatutí, Santa María, San Jaime y Chajarí.

Chajari al Dia