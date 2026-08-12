Asalto millonario al propietario de un establecimiento rural del departamento Federación

Al lugar, propiedad de la familia Ponzoni, arribaron cuatro hombres que, a cara descubierta, amenazaron al dueño y a un empleado, quien también habrían recibido golpes y amedrentamiento con un arma, y tras destruir todo en la casa, se llevaron una suma millonaria de dinero. Asimismo, sustrajeron varias armas y las llaves de una camioneta.

Los delincuentes -se trataría de personas jóvenes- se trasladaban en una camioneta bordo o roja, vehículo que apareció incendiado. En tanto, los malvivientes habrían contactado a una de las hijas de la familia, indicándole que se comunicaban desde Paraná y solicitando que dejaran los portones de la finca abiertos, ya que irían a revisar el campo que estaría en venta.

A media mañana, la víctima se encontraba ampliando su denuncia en la Comisaría de San Jaime. En tanto, trabajan funcionarios de las distintas dependencias de la zona: Mandisovía, Tatutí, Santa María, San Jaime y Chajarí.

Chajari al Dia