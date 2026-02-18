Asamblea Legislativa: Frigerio anunció que enviará un proyecto de reforma para la Caja de Jubilaciones

El acto se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y fue encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani. Participaron legisladores, funcionarios provinciales y nacionales, representantes del Poder Judicial, intendentes y referentes institucionales.

La ceremonia comenzó pasadas las 11.30 con el izamiento de la bandera nacional a cargo de los exgobernadores Mario Moine y Gustavo Bordet, mientras que el pabellón provincial fue izado por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Germán Carlomagno.

Reforma previsional y 82% móvil

En el tramo central de su discurso, que se extendió por casi una hora y media, Frigerio anunció que impulsará una reforma del sistema jubilatorio provincial.

“Logramos salvar la Caja del colapso”, afirmó, al señalar que cuando asumió la gestión el déficit rondaba el 42% y crecía año a año. Según indicó, actualmente ese rojo se redujo a cerca de la mitad, aunque advirtió que el sistema mantiene problemas estructurales.

El mandatario sostuvo que, de continuar la tendencia anterior, la provincia no hubiera podido sostener el 82% móvil ni garantizar el pago de jubilaciones. En ese marco, adelantó que convocará a sindicatos estatales y a la oposición antes de enviar el proyecto a la Legislatura, con el objetivo de avanzar hacia un esquema “más moderno, justo y sostenible”.

Orden fiscal y deuda

Frigerio repasó las principales medidas adoptadas en sus dos primeros años de gestión y defendió el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas.

Enumeró la eliminación de gastos reservados, la reducción de contratos y cargos políticos, el fin del uso personal de vehículos oficiales y la revisión de pases a planta. También destacó que la provincia pasó “del déficit al equilibrio” y redujo el peso de la deuda sobre los ingresos provinciales del 45% al 19%.

“Somos una provincia que no toma deuda sin saber para qué”, expresó, y remarcó la creación de la Comisión Evaluadora de la Deuda Pública.

OSER, transparencia y modernización

En relación a la obra social provincial, cuestionó el funcionamiento anterior del IOSPER, al que calificó como “desordenado y deficitario”. Defendió la creación de OSER como una herramienta para ordenar y transparentar el sistema, y aseguró que la intervención permitió reducir gastos en cargos jerárquicos.

También destacó avances en modernización del Estado, con la implementación de expedientes electrónicos y digitalización de trámites, además de políticas de transparencia administrativa.

Salud, educación y seguridad

En materia sanitaria, anunció la primera compra centralizada de medicamentos para los hospitales de mayor complejidad, la profundización de la historia clínica electrónica y el fortalecimiento de la telemedicina. Además, confirmó la continuidad de obras en el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú y el traspaso del Hospital de la Baxada a la órbita provincial.

En educación, señaló que se intervinieron más de 500 escuelas y se avanza en la actualización curricular con incorporación de robótica y nuevas tecnologías, junto con mejoras en conectividad.

Sobre seguridad, afirmó que se incrementaron los controles en zonas de frontera, se reforzó el equipamiento policial y se modernizó la formación de la fuerza.

Críticas a la “industria del juicio”

En otro tramo del mensaje, el gobernador cuestionó fallos laborales y el uso reiterado de amparos judiciales. Sostuvo que “las interpretaciones no pueden ser siempre en contra de quienes generan empleo” y pidió mayor razonabilidad para evitar que el Estado “despilfarre recursos”.

“Elevar la vara”

Sobre el cierre, Frigerio llamó a “elevar la vara” y a sostener el rumbo iniciado. “La situación económica sigue siendo difícil, pero estamos mejor plantados porque ordenamos el Estado y reducimos la deuda”, afirmó.

El gobernador aseguró que comienza una nueva etapa de gestión y renovó el compromiso de posicionar a Entre Ríos como una provincia protagonista, convocando a todos los sectores políticos e institucionales a acompañar el proceso.