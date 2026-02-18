7PAGINAS

Miércoles 18 de febrero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Asamblea Legislativa: Frigerio anunció que enviará un proyecto de reforma para la Caja de Jubilaciones

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguró este miércoles el 147º período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial y confirmó que enviará en las próximas semanas un proyecto de reforma previsional para garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio y el 82% móvil.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El acto se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y fue encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani. Participaron legisladores, funcionarios provinciales y nacionales, representantes del Poder Judicial, intendentes y referentes institucionales.

La ceremonia comenzó pasadas las 11.30 con el izamiento de la bandera nacional a cargo de los exgobernadores Mario Moine y Gustavo Bordet, mientras que el pabellón provincial fue izado por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Germán Carlomagno.

Reforma previsional y 82% móvil

En el tramo central de su discurso, que se extendió por casi una hora y media, Frigerio anunció que impulsará una reforma del sistema jubilatorio provincial.

“Logramos salvar la Caja del colapso”, afirmó, al señalar que cuando asumió la gestión el déficit rondaba el 42% y crecía año a año. Según indicó, actualmente ese rojo se redujo a cerca de la mitad, aunque advirtió que el sistema mantiene problemas estructurales.

El mandatario sostuvo que, de continuar la tendencia anterior, la provincia no hubiera podido sostener el 82% móvil ni garantizar el pago de jubilaciones. En ese marco, adelantó que convocará a sindicatos estatales y a la oposición antes de enviar el proyecto a la Legislatura, con el objetivo de avanzar hacia un esquema “más moderno, justo y sostenible”.

Orden fiscal y deuda

Frigerio repasó las principales medidas adoptadas en sus dos primeros años de gestión y defendió el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas.

Enumeró la eliminación de gastos reservados, la reducción de contratos y cargos políticos, el fin del uso personal de vehículos oficiales y la revisión de pases a planta. También destacó que la provincia pasó “del déficit al equilibrio” y redujo el peso de la deuda sobre los ingresos provinciales del 45% al 19%.

“Somos una provincia que no toma deuda sin saber para qué”, expresó, y remarcó la creación de la Comisión Evaluadora de la Deuda Pública.

OSER, transparencia y modernización

En relación a la obra social provincial, cuestionó el funcionamiento anterior del IOSPER, al que calificó como “desordenado y deficitario”. Defendió la creación de OSER como una herramienta para ordenar y transparentar el sistema, y aseguró que la intervención permitió reducir gastos en cargos jerárquicos.

También destacó avances en modernización del Estado, con la implementación de expedientes electrónicos y digitalización de trámites, además de políticas de transparencia administrativa.

Salud, educación y seguridad

En materia sanitaria, anunció la primera compra centralizada de medicamentos para los hospitales de mayor complejidad, la profundización de la historia clínica electrónica y el fortalecimiento de la telemedicina. Además, confirmó la continuidad de obras en el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú y el traspaso del Hospital de la Baxada a la órbita provincial.

En educación, señaló que se intervinieron más de 500 escuelas y se avanza en la actualización curricular con incorporación de robótica y nuevas tecnologías, junto con mejoras en conectividad.

Sobre seguridad, afirmó que se incrementaron los controles en zonas de frontera, se reforzó el equipamiento policial y se modernizó la formación de la fuerza.

Críticas a la “industria del juicio”

En otro tramo del mensaje, el gobernador cuestionó fallos laborales y el uso reiterado de amparos judiciales. Sostuvo que “las interpretaciones no pueden ser siempre en contra de quienes generan empleo” y pidió mayor razonabilidad para evitar que el Estado “despilfarre recursos”.

“Elevar la vara”

Sobre el cierre, Frigerio llamó a “elevar la vara” y a sostener el rumbo iniciado. “La situación económica sigue siendo difícil, pero estamos mejor plantados porque ordenamos el Estado y reducimos la deuda”, afirmó.

El gobernador aseguró que comienza una nueva etapa de gestión y renovó el compromiso de posicionar a Entre Ríos como una provincia protagonista, convocando a todos los sectores políticos e institucionales a acompañar el proceso.