Aseguran que la nueva aplicación del estacionamiento medido superará las fallas del sistema anterior

Cabe recordar que hacia fines del año pasado la aplicación que se encontraba en funcionamiento comenzó a evidenciar fallas recurrentes, lo que derivó en su baja definitiva. A partir de esa decisión, quedó sin efecto el cobro del estacionamiento en el radio céntrico, permaneciendo liberado hasta que se anuncie oficialmente la entrada en vigencia del nuevo servicio.

Una de las principales novedades es que la nueva aplicación está siendo desarrollada por personal municipal, en un trabajo articulado entre distintas áreas, con el objetivo de contar con una herramienta más eficiente y adaptada a las necesidades locales.

En paralelo, se informó que comenzará la colocación de nueva cartelería en la zona alcanzada por el sistema, la cual incluirá información actualizada y útil para los usuarios.

Días atrás, el intendente Francisco Azcué realizó la entrega de nueva indumentaria al personal del servicio de estacionamiento medido, en el marco de la reorganización del área. Desde el municipio señalaron que la implementación del nuevo sistema representará un cambio sustancial para los vecinos y que se trabaja para garantizar un funcionamiento sin inconvenientes.

En cuanto a las demoras en la puesta en marcha, según pudo saber 7Paginas, las mismas obedecen a que se está trabajando en la migración y reconocimiento de los saldos a favor de aquellos usuarios que contaban con crédito en la aplicación anterior. Desde la Municipalidad remarcaron que, una vez habilitado “Estacionamiento Concordia”, esos montos estarán disponibles en el nuevo sistema.

Finalmente, aseguraron a este medio que la implementación se encuentra en su etapa final y que en los próximos días se anunciará oficialmente la fecha de inicio del servicio.