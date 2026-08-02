Aseguran que «Loli» Briglia confesó el crimen de una mujer en España a sus allegados de Concordia

La investigación por el asesinato de una mujer en la provincia de Málaga, España, sumó en las últimas horas un dato que profundiza la conmoción que el caso generó en Concordia. Según trascendió de fuentes vinculadas a la causa, el concordiense Daniel «Loli» Briglia habría confesado el crimen a allegados de esta ciudad pocos minutos después de ocurrido el hecho.

De acuerdo con esa versión, tras el homicidio Briglia se comunicó telefónicamente con personas de su entorno en Concordia y pronunció una frase que hoy forma parte de la investigación: «Es el principio del fin», antes de finalizar la llamada.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del pasado 21 de julio en la urbanización Los Arqueros, en Benahavís, una exclusiva localidad ubicada a pocos kilómetros de Marbella, en la provincia de Málaga.

La víctima fue identificada como Melinda Persotzi, una ciudadana húngara de 45 años, cuyo cuerpo fue hallado con un profundo corte en el cuello. Vecinos del complejo residencial alertaron a las autoridades tras escuchar un grito y observar a un hombre abandonar el lugar apresuradamente en un automóvil.

Tras el crimen, Briglia logró escapar y permaneció prófugo durante diez días. Finalmente, el último viernes fue localizado por efectivos de la Guardia Civil en la localidad de Istán, a unos 30 kilómetros del lugar del asesinato.

Según publicaron medios españoles, al verse rodeado por los agentes habría intentado quitarse la vida provocándose heridas en el cuello. Fue asistido por personal sanitario y posteriormente trasladado bajo custodia policial, donde permanece detenido mientras avanza la investigación.

Las primeras versiones indican que Briglia había regresado a España hacía aproximadamente dos meses y alquilaba una habitación en la vivienda de Melinda Persotzi.

Además, trascendió que ambos habían mantenido una relación sentimental durante la pandemia, aunque hasta el momento las autoridades no informaron oficialmente cuál habría sido el motivo que desencadenó el crimen.

Otro dato incorporado a la investigación es que, mientras permanecía prófugo, el concordiense dejó de seguir a la víctima en su cuenta de Instagram.

La noticia causó un fuerte impacto en Concordia, donde Daniel «Loli» Briglia es una figura ampliamente conocida por su extensa trayectoria en el mundo de la moda.

Durante décadas trabajó para importantes marcas internacionales como Dior, Cacharel y Calvin Klein, participando en campañas publicitarias y desfiles tanto en Argentina como en Europa.

Entre sus trabajos más recordados figura la producción «Tango» para la revista Playboy, realizada en 1987 junto a la reconocida bailarina y vedette Cecilia Narova en escenarios emblemáticos como el Café Tortoni y el Palacio San Miguel.

Más recientemente, el 22 de octubre del año pasado, participó de un desfile realizado en el Centro de Convenciones de Concordia, donde volvió a subirse a la pasarela presentando distintos diseños.

En sus redes sociales también compartía imágenes de sus trabajos como modelo y recuerdos de su carrera, incluyendo recortes periodísticos de distintas épocas.

Además de su actividad como modelo, Briglia también tuvo un paso por el periodismo deportivo en Concordia.

Trabajó junto al recordado periodista Carlos Fulladoza en Radio 24, participando principalmente en transmisiones de básquet, algunas coberturas de fútbol y en varias ediciones de la tradicional Maratón de Reyes.

La Justicia española continúa reuniendo pruebas para esclarecer completamente el homicidio. Hasta el momento, Briglia permanece detenido como principal sospechoso del crimen y será la investigación judicial la que determine las circunstancias en las que ocurrió el hecho y su eventual responsabilidad penal.

Con información de Infobae

Redaccion de 7Paginas