Asesinan a una mujer en Gualeguay y detuvieron al principal sospechoso

La ciudad de Gualeguay amaneció este jueves con un fuerte impacto institucional tras confirmarse la identidad de la mujer hallada sin vida en una vivienda del barrio Matadero Viejo. Se trata de Vanesa López, de 39 años, cuyo fallecimiento es investigado como un presunto femicidio por la Justicia entrerriana.

El hecho ocurrió en la zona sur de Gualeguay, en una vivienda ubicada en continuación de calle La Paz. El cuerpo fue encontrado durante la mañana y desde ese momento se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos. La escena fue preservada por personal policial mientras trabajaban peritos de Criminalística y la fiscalía interviniente.

Investigación en curso y pericias clave

El subjefe departamental, Mauricio Ferreyra, confirmó a Elonce que se trata de una “muerte violenta”, aunque aclaró que todavía no puede determinarse si las lesiones fueron provocadas con un arma blanca. “El tema de las lesiones todavía no podemos determinar si fue con un arma blanca; eso va a ser material de pericias o con la autopsia, pero sí confirmamos el fallecimiento de forma violenta de una femenina”, explicó.

En ese sentido, indicó que el cuerpo será sometido a autopsia en las próximas horas para establecer con precisión el causal del deceso. La causa está en manos de la fiscal Josefina Verán, con la intervención del doctor Rodrigo Molina.

Sospechoso identificado y detenido

Desde el inicio de las actuaciones, la investigación avanzó con entrevistas a vecinos y relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. Si bien el hecho ocurrió dentro de una vivienda y no hay testigos presenciales, las autoridades confirmaron hubo desde un principio un sospechoso apuntado

En este contexto, pasado el mediodía la Policía pudo dar con el paradero del principal sospechoso, fue detenido y se lo puso a disposición de la Justicia.