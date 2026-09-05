Asesinaron a un hombre en un barrio de Concordia: investigan las circunstancias del hecho

Un hombre fue asesinado este sábado en un barrio de la ciudad de Concordia, en un hecho cuyas circunstancias son investigadas por la Justicia.

Según los primeros datos recogidos por un cronista de 7Paginas en el lugar, el episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Larocca y Balcarce.

Hasta el lugar se hicieron presentes los fiscales Martín Núñez y Natalia Conti, quienes trabajan junto a las distintas áreas policiales para determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

De acuerdo a información extraoficial, el hecho habría ocurrido en el marco de una pelea en la que estarían involucrados trabajadores vinculados a la cosecha de fruta. También habrían participado mujeres.

Sin embargo, estas circunstancias deberán ser confirmadas oficialmente a partir de las pericias y testimonios que se encuentran en plena etapa de investigación.

La zona permanece bajo intervención de las autoridades mientras se desarrollan las tareas correspondientes para esclarecer el crimen.

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