Asesinato de Jesica Bravo: la familia Prette asegura que intentan condenar a cuatro inocentes

Por el hecho, cuatro integrantes de la familia Prette permanecen detenidos, mientras que la menor imputada se encuentra alojada en una residencia del Copnaf. En diálogo con 7Paginas, miembros de la familia Prette brindaron su versión de lo ocurrido y denunciaron que se estaría “armando un relato falso” para responsabilizar penalmente a personas que, según sostienen, no tuvieron incidencia directa en la muerte de Jesica Bravo.

“No fue algo planeado, fue una riña”

María Isabel Prette, una de las imputadas en la causa y tía de la menor, aseguró haber presenciado prácticamente toda la secuencia de los hechos. “Yo vi todo, desde el principio hasta el final. Acá hay muchas mentiras, no se está diciendo la verdad. Esto no fue planeado, fue una riña entre dos familias”, afirmó.

La mujer sostuvo que se intenta condenar injustamente a sus hermanos Juan Daniel, Milagro, Brisa y Roxana, quienes hoy se encuentran detenidos. “Somos seis los imputados y hay una sola puñalada. No hay pruebas para decir que todos participaron del homicidio”, remarcó.

El origen del conflicto

Según el relato de la familia Prette, la pelea se originó luego de que Brisa Prette fuera golpeada por varios integrantes de la familia Sampietro. Tras ese episodio, intentaron realizar una denuncia policial, pero la situación se fue agravando con gritos, insultos y amenazas cruzadas.

María Isabel relató que Abigail, la menor de 14 años, se encontraba muy alterada al ver a su tía golpeada. “Ella es muy nerviosa, vio a su tía lastimada y no pensó. Todo pasó en segundos”, explicó, asegurando que nadie sabía que hubiera cuchillos hasta que uno de los integrantes de la familia Sampietro hirió a Juan Daniel Prette cerca del ojo.

Justamente, Juan Daniel en ese momento intento retirar del lugar a la menor Abigal, cuando fue atacado, “por Lucas Sampietro y Juan Farias lo que impidió que el pudiera sacarla a su sobrina y asi se podría haber evitado ese hecho de sangre, asi que ellos mismos no lo dejaron”, grafico Celeste Prette.

Niegan un ataque organizado

Por su parte, Rosana Miño, abuela de la menor, negó rotundamente que haya existido una planificación previa o un “complot familiar”. “Es mentira que yo junté gente en mi casa para vengarnos. Eso nunca pasó”, aseguró, y apuntó contra declaraciones de integrantes de la familia Sampietro que, según dijo, “no se ajustan a la realidad”.

Denuncian pedido de dinero para archivar la causa

Otro de los puntos más graves señalados por la familia Prette fue la supuesta exigencia de una suma millonaria por parte de la familia Sampietro para archivar la causa. “Nos pidieron una suma muy grande de dinero. Nosotros no vamos a aceptar eso ni vender nuestra casa”, manifestaron.

Pese a las duras acusaciones, los familiares aseguraron sentir dolor por la muerte de Jesica Bravo. “Lo sentimos de corazón por la familia, perdieron a una hija, pero no pueden cargarle la culpa a personas que no mataron a nadie”, expresaron.

La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la que determine las responsabilidades penales en un hecho que mantiene conmocionado al barrio Llamarada y a toda la comunidad concordiense.

Redacción de 7Paginas