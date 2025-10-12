Así fue la detención del hombre acusado de doble femicidio y secuestro de su hijo de cinco años

El procedimiento se concretó a las 14:02 horas en el hotel Berlín, ubicado en Bolívar 733, donde Laurta se había refugiado tras el doble crimen y antes de intentar cruzar hacia Uruguay, su país de origen. La detención fue ejecutada por dos efectivos de civil de la Policía de Entre Ríos, en un operativo coordinado junto a la Policía de Córdoba.

Según informaron fuentes oficiales, la captura fue posible gracias al intercambio de información en tiempo real entre ambas jurisdicciones. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había advertido que el sospechoso podía encontrarse en la zona de Gualeguaychú. Con esa pista, los investigadores rastrearon su paradero hasta ubicarlo en la habitación 209 del hotel Berlín, dato que coincidía con la información obtenida de las celdas telefónicas del presunto femicida.

En el momento de la detención, Laurta salió a la recepción con una bandeja en la mano y fue reducido rápidamente por los agentes. Detrás de él caminaba su hijo Pedro, de cinco años, quien fue rescatado ileso y asistido por personal especializado.

El hecho que conmocionó a Córdoba ocurrió en la mañana del sábado en el barrio Villa Serrana, donde fueron halladas sin vida Luna Giardina, de 28 años, y su madre Mariel Zamudio. De acuerdo con las primeras versiones, Laurta habría disparado contra ambas mujeres antes de escapar con el niño a bordo de una camioneta.

Ante la desaparición del menor, las autoridades activaron el Alerta Sofía, protocolo de emergencia nacional que permite la difusión masiva de casos de secuestro infantil en medios, redes sociales y dispositivos de seguridad federales.

Un informe de la Policía de Córdoba confirmó que las víctimas presentaban heridas de arma de fuego, y que el crimen se descubrió tras el llamado de un vecino al 911 que alertó sobre detonaciones. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno.

De nacionalidad uruguaya, Laurta tenía antecedentes por violencia de género. Según la investigación, la familia había residido en Uruguay hasta que Giardina, estudiante de Agronomía, escapó junto a su hijo hacia Argentina en 2023, luego de que el hombre intentara ahorcarla. La víctima contaba con un botón antipánico, aunque no llegó a utilizarlo durante el ataque.

El detenido se encuentra ahora bajo custodia en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, a la espera de ser trasladado a Córdoba, donde enfrentará cargos por doble femicidio y secuestro agravado.