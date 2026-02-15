Así será el servicio de recolección de residuos durante el feriado de Carnaval en Concordia

Desde la Dirección de Recolección de Residuos recordaron a la comunidad que el cronograma se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 16 de febrero: el servicio se realizará con normalidad durante toda la jornada.

Martes 17 de febrero: se implementará una guardia sanitaria.

En ese sentido, las autoridades solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios habituales para sacar los residuos, con el objetivo de colaborar con el correcto funcionamiento del servicio y mantener la limpieza de la ciudad durante el fin de semana largo.

Además, remarcaron a 7Paginas, la importancia de evitar la acumulación de basura en la vía pública, especialmente en jornadas donde el esquema de trabajo puede verse reducido por el feriado.