7PAGINAS

Domingo 15 de febrero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Así será el servicio de recolección de residuos durante el feriado de Carnaval en Concordia

La Municipalidad de Concordia informó cómo será la prestación del servicio de recolección de residuos durante el feriado de Carnaval, correspondiente al lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Desde la Dirección de Recolección de Residuos recordaron a la comunidad que el cronograma se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 16 de febrero: el servicio se realizará con normalidad durante toda la jornada.

Martes 17 de febrero: se implementará una guardia sanitaria.

En ese sentido, las autoridades solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios habituales para sacar los residuos, con el objetivo de colaborar con el correcto funcionamiento del servicio y mantener la limpieza de la ciudad durante el fin de semana largo.

Además, remarcaron a 7Paginas, la importancia de evitar la acumulación de basura en la vía pública, especialmente en jornadas donde el esquema de trabajo puede verse reducido por el feriado.