Lunes 5 de enero de 2026
Asumieron nuevos secretarios del Gabinete Municipal de Federación

Redacción 7Paginas

En el marco del acto asumieron Alejandra Di Gresia como secretaria de Gobierno y Hacienda; Carlos Bachmann, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y Oscar González, quien estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud.

Durante su discurso, el intendente Bravo destacó la importancia del recambio de funcionarios y remarcó la responsabilidad que asumen quienes se incorporan al equipo de gestión. “Hoy se realiza el acto de asunción de tres funcionarios que van a tomar la responsabilidad de llevar adelante las distintas tareas que les tocan, trabajando en base a los objetivos que nos hemos propuesto, siempre pensando en el beneficio general de la comunidad”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal señaló que se atraviesan momentos complejos en lo económico y social, lo que hizo necesario “oxigenar” algunas áreas del Municipio. “Cuando hay cuestiones que no son favorables para la gestión y la comunidad, no hay que perder tiempo y hay que tomar las decisiones que correspondan para encauzar la situación”, afirmó.

Bravo también agradeció a los funcionarios salientes por el trabajo realizado, destacando el esfuerzo y compromiso asumido durante los últimos dos años de gestión, y reconoció el desgaste propio del contexto actual. En ese sentido, adelantó que los nuevos secretarios deberán evaluar el funcionamiento de las distintas direcciones a su cargo, para luego definir posibles cambios en conjunto.

Finalmente, el intendente deseó éxitos a los nuevos integrantes del Gabinete y los instó a trabajar con compromiso y responsabilidad. “Tenemos que hacerlo pensando que delante nuestro hay una comunidad que espera lo mejor de nosotros. Hay que marcar estrategias claras para llevar adelante la función y las exigencias que tiene esta ciudad”, concluyó.

Con información de prensa municipal

