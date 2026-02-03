Asumió como nuevo Jefe de la Prefectura Naval Argentina en Federación

En la mañana de este martes se llevó a cabo la ceremonia oficial de asunción del nuevo Jefe de la Prefectura Naval Argentina en Federación, donde el Subprefecto Guillermo Mauro Agustín Coman tomó posesión formal del cargo, en un acto realizado en la plaza de ceremonias de la institución.

Tras asumir funciones, el nuevo jefe expresó su satisfacción por la designación y destacó sus primeras impresiones sobre la ciudad.

“Estoy muy contento por esta responsabilidad que me confía la superioridad de la prefectura. Federación es una ciudad muy linda, no la conocía, llevo poco tiempo aquí, pero me gusta mucho la gente, el entorno natural, el lago y el río”.

Coman remarcó que la dependencia local se encuentra en óptimas condiciones y valoró el trabajo de su antecesor, el Prefecto Matías Ariel González.

“La Prefectura está muy bien. el jefe saliente dejó un legado importante. Nuestro paso es una continuidad; cambian las personas, pero los objetivos principales de la institución se mantienen”.

Entre esas funciones prioritarias, el jefe mencionó la seguridad de la navegación, el control del narcotráfico, la prevención de ilícitos y el monitoreo constante de embarcaciones, especialmente en la costa del Río Uruguay, donde se refuerzan los patrullajes.

En cuanto a su trayectoria profesional, el Subprefecto coman señaló que llega a Federación tras cumplir funciones en distintos puntos del país

“vengo de Rosario, y anteriormente estuve destinado en la patagonia, Neuquén, San Martín de los Andes y la Plata. Esa experiencia me permitió conocer distintas realidades y hoy vengo a aportar ese conocimiento para continuar y mejorar el trabajo que ya se viene realizando”.

Respecto al funcionamiento de los destacamentos, aseguró que continuarán operando con normalidad

“los destacamentos son fundamentales para el control en zonas alejadas de la ciudad cabecera y su funcionamiento está garantizado, ya que forman parte de una planificación institucional”.

Consultado sobre los ataques de Palometas registrados en la región, aclaró que la Prefectura actúa como organismo auxiliar

“la regulación de la pesca corresponde a la provincia. nosotros colaboramos con la policía y la autoridad pesquera cuando se detectan irregularidades”.

Finalmente, el nuevo Jefe reafirmó el compromiso de la Prefectura Naval Argentina con la comunidad de Federación

“La institución está siempre al servicio de la ciudadanía, cuidando la navegación, previniendo delitos y trabajando de manera coordinada con otros organismos”.

Fuente – La Última Campana