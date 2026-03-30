«Ataque en patota»: brutal agresión a la salida de un boliche dejó a un menor hospitalizado en Gualeguaychú

Un nuevo y preocupante episodio de violencia juvenil sacude a la provincia. Dos adolescentes de 17 años resultaron heridos tras ser víctimas de un ataque «en manada» a la salida de un boliche en Gualeguaychú. El hecho, que pudo haber tenido consecuencias fatales, ocurrió minutos después de las 6:00 de la mañana del domingo en la intersección de calles 25 de Mayo y Mitre.

Según pudo saber 7Paginas, las víctimas se encontraban sentadas en el cordón de la vereda de la Alianza Francesa cuando fueron abordadas de manera imprevista. Lo que comenzó como una agresión hacia uno de ellos, derivó en una golpiza brutal cuando su amigo intentó defenderlo.

Una emboscada sin motivo previo

Aunque las primeras informaciones hablaban de un grupo de siete personas, familiares de las víctimas denunciaron que los atacantes eran cerca de 20 jóvenes, quienes aparentemente salían de un cumpleaños de 15. «No hubo pelea previa, no hubo provocación. Fue un ataque inesperado e injusto», relataron con impotencia.

El adolescente que intervino para auxiliar a su amigo se llevó la peor parte: fue derribado y atacado en el piso con golpes de puño, patadas e incluso cintazos. La saña fue tal que el joven perdió el conocimiento y, aun así, los agresores intentaron seguir lastimándolo. La oportuna llegada de un patrullero que realizaba el operativo de salida en la zona evitó que la situación pasara a mayores.

El parte médico: 16 puntos de sutura

Ambos menores fueron asistidos por una ambulancia y trasladados al Hospital Centenario. El joven más comprometido ingresó con lesiones severas en la zona de la boca, donde debieron realizarle una sutura de 16 puntos en el labio.

Si bien los primeros estudios arrojaron resultados favorables y el adolescente se encuentra en buen estado general, para este lunes estaba prevista la realización de una tomografía para descartar lesiones internas derivadas de la pérdida de conocimiento. Su compañero, en tanto, presenta marcas de golpes y escoriaciones más leves.

Cámaras de seguridad en la mira

La familia ya radicó la denuncia correspondiente y la justicia busca identificar a los responsables. El foco de la investigación está puesto en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, especialmente las de la Alianza Francesa, aunque existen versiones de que dicho equipo podría no estar operativo.

«Los chicos están bien dentro de todo, pero el impacto emocional, el susto y la impotencia quedan para todos», expresaron allegados a las víctimas, quienes esperan que la visibilización del caso ayude a dar con los agresores para que el hecho no quede impune.