Ataúdes con los colores de tu pasión: la particular propuesta de una funeraria de la región

Una particular propuesta comenzó a llamar la atención en la región. La Funeraria Barbieri de Chajarí ofrece ataúdes temáticos que permiten incorporar en el último adiós los colores, símbolos y pasiones que identificaron a una persona durante su vida.

La iniciativa contempla diferentes diseños inspirados principalmente en clubes de fútbol, aunque también ofrece la posibilidad de realizar trabajos personalizados de acuerdo con los gustos y preferencias de cada familia.

“Ataúdes temáticos para despedirte siendo fiel a tu pasión. Podés hacerle honor a lo que amás hasta el último día”, es el mensaje con el que la empresa presenta esta alternativa.

Desde Casa Barbieri explicaron a 7Paginas, que la propuesta apunta a acompañar cada historia de una manera diferente, trasladando al momento de la despedida aquellos símbolos que forman parte de la identidad y los recuerdos de una persona.

“¿Sabías que la pasión te puede acompañar hasta tu último día?”, plantea la empresa en su presentación, donde destaca la posibilidad de despedirse con los colores del fútbol que hizo vibrar a una persona o aquellos que siempre la representaron.

Una despedida personalizada

Más allá de los diseños vinculados al fútbol, la propuesta contempla la personalización de los ataúdes, permitiendo incorporar diferentes motivos y elementos relacionados con las pasiones o intereses del fallecido.

La iniciativa se suma a una tendencia de servicios funerarios que buscan ofrecer alternativas más personalizadas para las despedidas, entendiendo que cada familia y cada historia tienen características particulares.

“Porque hay pasiones que no se apagan”, es otra de las frases elegidas por Casa Barbieri para resumir una propuesta que combina el tradicional servicio funerario con una forma diferente de homenajear la identidad de quien ya no está.

De esta manera, los colores de un club, un símbolo especial o una pasión de toda la vida pueden convertirse también en parte del último homenaje.