ATE Concordia expresó su respaldo a Axel Kicillof de cara al escenario político nacional

Según informaron desde el gremio a 7Paginas, el secretario general de ATE Concordia, Pedro Pérez, participó de una reunión junto a destacados dirigentes sindicales con el mandatario bonaerense, en la que se analizaron las principales problemáticas políticas, laborales y gremiales que afectan a los trabajadores en distintos puntos del país.

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron diagnósticos sobre la situación actual y debatieron estrategias conjuntas destinadas a fortalecer la defensa de los derechos laborales, consolidar las organizaciones sindicales e impulsar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y promover una mayor justicia social.

Desde la organización sindical señalaron además que uno de los ejes centrales de la reunión fue la necesidad de avanzar en la construcción de un espacio político de carácter federal, amplio y participativo, que integre a los distintos sectores comprometidos con un proyecto de desarrollo nacional.

En ese marco, remarcaron la importancia de promover la unidad, el diálogo y la organización como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos del presente y construir un futuro con más igualdad, producción y trabajo para todos los argentinos.

La participación de Pedro Pérez en este encuentro representa el acompañamiento de ATE Concordia a la propuesta política encabezada por Axel Kicillof, en un contexto de reconfiguración del escenario interno del justicialismo de cara a los próximos desafíos electorales.