Atención apicultores de Concordia: brindarán una charla sobre un programa de desarrollo productivo

La Municipalidad de Concordia, en articulación con el Gobierno de Entre Ríos, llevará adelante una charla informativa sobre el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola de la Provincia de Entre Ríos.

La actividad se desarrollará en el marco del Programa de Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (PROSAF-FIDA) y contará con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Productivo.

El encuentro se realizará el próximo lunes 21 de septiembre, a las 13 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia, ubicado en San Lorenzo Oeste 51.

Destinado a productores y cooperativas

La convocatoria está dirigida a productores apícolas, cooperativas y gobiernos locales de la zona, con el objetivo de acercar información sobre las distintas herramientas y oportunidades que ofrece el programa para fortalecer la actividad apícola en la región.

Durante la jornada se brindarán detalles sobre las alternativas de acceso a infraestructura, herramientas de inversión y capacitaciones, además de las posibilidades de acompañamiento destinadas a productores y cooperativas del sector.

La propuesta busca poner a disposición de los apicultores información y herramientas que contribuyan a fortalecer la producción, mejorar las condiciones de trabajo y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de una actividad de gran importancia para la economía regional.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia destacaron a 7Paginas, la importancia de continuar articulando acciones con organismos provinciales para acercar al territorio programas y herramientas que permitan acompañar a quienes producen y generan valor en Concordia y la región.