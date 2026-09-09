Atención: cambió el pronóstico para la región de Salto Grande

El pronóstico del tiempo para la región de Salto Grande registró algunos cambios para este miércoles. Aunque se mantiene la tendencia de ascenso de las temperaturas, se anunció una probabilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 21 grados.

Durante la mañana, existe un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, mientras que hacia la tarde el cielo se presentaría parcialmente nublado, con el regreso del sol.

Además, se prevé una humedad del 73% y viento del sector Este a 6 kilómetros por hora.

El jueves seguirá subiendo la temperatura

Para el jueves se espera la continuidad del ascenso de las temperaturas en Concordia y la región de Salto Grande.

El pronóstico anticipa una mínima de 11 grados y una máxima de 25 grados, con cielo parcialmente nublado durante la jornada.

El viernes volverá a cambiar el tiempo

Sin embargo, el cierre de la semana laboral llegará con un nuevo descenso de las temperaturas.

Para el viernes se anuncia una mínima de 13 grados y una máxima que apenas alcanzaría los 16 grados, con cielo mayormente nublado.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas