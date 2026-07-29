Atención Colonia Roca: realizarán el examen teórico para obtener la Licencia Nacional de Conducir

La actividad se desarrollará desde las 8:00 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples (SUM), ubicado sobre calle Santa Fe, entre Dr. Garasino y Los Robles.

Desde el área municipal indicaron a 7Paginas, que quienes deseen participar deberán inscribirse previamente comunicándose al 3454 32 9685.

Asimismo, se informó que al momento de iniciar el curso los aspirantes deberán presentar fotocopia del DNI y concurrir con elementos para tomar apuntes durante la capacitación.

La iniciativa busca facilitar el acceso de los vecinos de Colonia Roca al trámite para obtener la Licencia Nacional de Conducir, acercando el examen teórico a la comunidad y evitando traslados hasta la ciudad de Concordia. Desde la Municipalidad recordaron la importancia de realizar la inscripción con anticipación para una mejor organización de la jornada.