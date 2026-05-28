Atención Concordia: desde el lunes 8 de junio comienza a funcionar el nuevo sistema de Estacionamiento Medido

La Municipalidad de Concordia informó de manera oficial a 7Paginas que el próximo lunes 8 de junio se pondrá en marcha el nuevo sistema de Estacionamiento Medido en la ciudad.

La iniciativa, que apuesta a la soberanía tecnológica con un software desarrollado íntegramente por profesionales del municipio, introduce cambios normativos, de señalización y tarifarios que los usuarios deberán tener en cuenta.

A continuación, presentamos una guía detallada con todo lo que el ciudadano debe saber para su correcta utilización:

¿Dónde se aplica?

Las dos zonas del sistema

El nuevo esquema de ordenamiento urbano estará dividido en dos sectores con diferentes radios de cobertura:

Zona A (Sector céntrico): Delimitado por las calles Vélez Sarsfield y Corrientes (al norte); Quintana y Buenos Aires (al sur); Hipólito Yrigoyen (al este); y San Luis (al oeste).

Zona B (Anillo periférico): Comprendido por las calles Saavedra y Estrada (al norte); Andrada y Carriego (al sur); San Juan (al este); y 25 de Mayo (al oeste).

¿Cómo identificar los sectores?

Los usuarios podrán reconocer rápidamente los lugares alcanzados por el sistema mediante cartelería específica instalada en la vía pública y por los cordones pintados de color verde, que sustituyen el viejo esquema de pintura roja.

¿Cuánto cuesta estacionar?

Los valores del estacionamiento, por zonas, son los siguientes:

Zona B: $455,40 por hora.

Zona A: $596,26 por hora.

El sistema mantendrá la modalidad de cobro fraccionado, fijando un mínimo de 30 minutos de estacionamiento cuando el trámite se inicie desde la aplicación móvil.

Al momento de estacionar, el usuario deberá ingresar a la app y seleccionar la zona correspondiente; no obstante, si se elige una zona de manera errónea, el sistema ajustará automáticamente la tarifa según la ubicación real.

Descarga de la app y traspaso de saldos

La nueva aplicación móvil ya se encuentra disponible para los sistemas operativos iOS y Android.

Los conductores pueden realizar la descarga de dos maneras:

Ingresando al sitio web oficial: concordia.gob.ar/servicios/estacionamiento

Directamente desde la tienda Play Store bajo el nombre Estacionamiento Concordia a través del siguiente enlace:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.concordia.medidoapp

Saldos a favor:

Desde el municipio llevaron tranquilidad a la comunidad al aclarar que aquellos usuarios que contaban con dinero a favor en la aplicación anterior no perderán sus fondos.

El crédito se transferirá de manera automática de una plataforma a la otra al momento de registrarse en la nueva app con los mismos datos.

Alternativa de pago en comercios y consultas

Para quienes no utilicen la aplicación en sus teléfonos celulares, se mantendrá la opción de compra de tiempo en los comercios y kioscos adheridos. Sin embargo, es importante registrar que bajo esta modalidad presencial se cobrará siempre la tarifa plana correspondiente a la Zona A, sin importar que el vehículo se encuentre estacionado en la Zona B.

Por dudas, reclamos o para obtener mayor información, los interesados pueden acercarse de forma presencial a las oficinas de la Dirección de Estacionamiento Medido, situadas sobre el Paseo del Bicentenario, de manera lindera al Palacio Municipal.