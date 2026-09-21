Atención conductores: estas son las calles que estarán cortadas esta tarde en Concordia

Este lunes 21 de septiembre, Concordia tendrá una tarde marcada por las actividades del Día del Estudiante y, como consecuencia, se implementarán cortes y operativos especiales de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad informó que uno de los principales movimientos será el tradicional banderazo organizado por ECU, que comenzará alrededor de las 17 y se extenderá hasta aproximadamente las 18:30.

El recorrido del banderazo

La concentración y partida será desde el Parque Central “Viñedos Moulins”. Desde allí, los estudiantes avanzarán por boulevard San Lorenzo hasta Urquiza.

Luego, el recorrido continuará por Urquiza hasta 1º de Mayo, para posteriormente tomar 1º de Mayo hasta La Rioja y finalmente desplazarse por La Rioja hasta Buenos Aires.

Durante el paso de la caravana se realizarán intervenciones de tránsito para permitir el desplazamiento de los estudiantes y ordenar la circulación vehicular.

Cortes desde las 18

A partir de las 18 también se establecerán cortes en inmediaciones del Club Ferro. Las intersecciones afectadas serán:

San Juan y 1º de Mayo.

Rivadavia y Buenos Aires.

Desde la Municipalidad solicitaron a los automovilistas respetar las indicaciones del personal de Tránsito y circular con especial precaución por los sectores involucrados.

Las autoridades recomendaron, además, prever posibles demoras y optar por recorridos alternativos mientras se desarrollen las actividades estudiantiles.