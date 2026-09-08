Atención conductores: Paraná sumará 40 nuevos puntos de fiscalización electrónica

Los conductores que circulen por las calles de Paraná deberán prestar especial atención, ya que la ciudad sumará 40 nuevos puntos de fiscalización electrónica en distintos sectores estratégicos.

La medida tiene como objetivo reforzar los controles de seguridad vial, promover el respeto por las normas de tránsito y reducir la cantidad de siniestros viales.

Los nuevos dispositivos estarán destinados a controlar diferentes infracciones, principalmente aquellas consideradas de mayor riesgo para conductores, peatones y demás usuarios de la vía pública.

¿Qué se controlará?

Según se informó, habrá 38 nuevos puntos destinados al control del cruce de semáforos en rojo, distribuidos en diferentes intersecciones consideradas estratégicas.

Además, se instalarán siete cámaras para controlar el exceso de velocidad en avenidas y corredores de alto tránsito, entre ellos sectores de la Avenida Uranga.

También habrá cinco puntos de control para detectar giros indebidos, con el objetivo de prevenir maniobras peligrosas.

Los dispositivos electrónicos permitirán además controlar otras infracciones, como el uso del teléfono celular mientras se conduce y la falta de utilización del cinturón de seguridad.

Por otra parte, se dispondrán dos puntos específicos para el control del transporte pesado, buscando evitar que camiones circulen por sectores donde este tipo de vehículos no está habilitado.

Algunos de los lugares donde estarán los controles

Entre los sectores donde se instalarán o reforzarán los sistemas de fiscalización electrónica se encuentran:

Avenida Almafuerte, en los cruces con Mihura, Maya y Gobernador Mihura.

Avenida Ramírez, en las intersecciones con Antonio Crespo, Uranga, El Paracao y Avenida de las Américas.

Avenida Uranga y Soler, en el acceso al Túnel Subfluvial.

Don Bosco y Gobernador Crespo.

Churruarín y Ayacucho.

Corredores principales como Zanni, Ejército y Avenida de las Américas.

La incorporación de estos nuevos puntos de fiscalización apunta a mejorar el comportamiento en el tránsito y prevenir situaciones que puedan derivar en accidentes.

Desde los organismos responsables insistieron en la importancia de respetar las normas de circulación, utilizar los elementos de seguridad correspondientes y evitar distracciones al volante.

La puesta en marcha de los nuevos controles representa un refuerzo en el sistema de fiscalización electrónica de Paraná y busca generar una mayor conciencia sobre la necesidad de conducir de manera responsable.