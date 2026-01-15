¡Atención Gualeguaychú y Entre Ríos! Beneficios exclusivos para vivir el Carnaval este fin de semana

Según se informó a 7Paginas, los vecinos de Gualeguaychú podrán acceder a sectores VIP con importantes bonificaciones, mientras que los entrerrianos contarán con un 50 % de descuento en la entrada general, una oportunidad única para vivir una nueva noche de brillo, color y competencia en el Corsódromo.

Para los residentes del departamento Gualeguaychú, la propuesta resulta especialmente atractiva: quienes opten por los sectores preferenciales podrán adquirir una mesa con cuatro ubicaciones obteniendo un descuento total equivalente al valor de la entrada general. Este beneficio se aplica a cualquier fila dentro de los sectores VIP, permitiendo acceder a una ubicación privilegiada a un costo significativamente reducido.

En paralelo, se habilitó un beneficio para todos los habitantes de la provincia de Entre Ríos, quienes podrán comprar su ticket con un 50 % de descuento sobre el valor de la entrada general, presentando la documentación correspondiente.

Desde la organización remarcaron que la venta de estas promociones se realiza exclusivamente de manera presencial en las boleterías del Corsódromo y que es obligatorio presentar el DNI, ya sea para acreditar domicilio en Gualeguaychú —en el caso del beneficio VIP— o en la provincia de Entre Ríos, para el descuento en entradas generales.

Los horarios de venta son los siguientes: viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y sábado desde las 9 hasta la finalización del espectáculo. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Boletería a los teléfonos 3446-225258 / 3446-237776 / 3446-644455. Las boleterías permanecen abiertas de miércoles a viernes en los horarios indicados y los sábados de manera corrida.

Con estas promociones, el Carnaval de Gualeguaychú busca que nadie se quede afuera de una nueva noche de fiesta, reafirmando su lugar como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país.