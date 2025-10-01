Atención para la región de Salto Grande: El río Uruguay comenzó a descender en Corrientes

De acuerdo con el informe emitido por Prefectura Naval Argentina, este martes el nivel del río frente a la localidad de Caseros comenzó a descender. En Monte Caseros (Foto), este lunes al mediodía, la altura registrada fue de 5,68 metros, con una variación negativa de –0,10 metros respecto de la medición anterior. Si bien estos valores se encuentran por debajo de la cota de alerta (ubicada entre 7,50 y 8,50 metros), la vigilancia se mantiene activa.

La situación es monitoreada de cerca por las autoridades locales y equipos de defensa civil, ya que desde la medianoche del mismo día se observó un descenso de 10 centímetros, lo que marca una bajante moderada pero constante.

En tanto, en localidades como Garruchos, Santo Tomé y Mocoretá se registraron leves ascensos, aunque dentro de parámetros normales. En contraste, desde Alvear hasta Paso de los Libres la tendencia general del río es de descenso, al igual que en Monte Caseros.

Región de Salto Grande

Desde el área de Hidrología de la represa de Salto Grande se informó que hasta las 15:00 horas de este miércoles, el caudal medio diario evacuado variará entre 12.700 y 12.000 m³/s.

En el puerto de Concordia, las cotas oscilarán entre 9,30 y 8,70 metros.

En el puerto de Salto, entre 9,60 y 9,00 metros.

La tendencia del nivel del río se mantiene estable.

El nivel del embalse tenderá a 35,30 metros.

Con este escenario, la región de Salto Grande recibe un alivio temporal, aunque las autoridades insisten en la importancia de sostener el monitoreo constante frente a la variabilidad del río Uruguay.

Con información de MonteCaserosOnline.

Redaccion de 7Paginas