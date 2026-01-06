ATER estableció el calendario de vencimientos impositivos para el período fiscal 2026

Según se informó, la agenda de vencimientos fue diseñada con el objetivo de ordenar y distribuir de manera equilibrada las obligaciones tributarias a lo largo del año, permitiendo a contribuyentes y profesionales planificar con mayor previsibilidad el cumplimiento de sus impuestos.

En ese marco, el Impuesto Inmobiliario Urbano y el Impuesto Automotor podrán abonarse en cinco cuotas, con vencimientos escalonados entre los meses de febrero y noviembre. Asimismo, el calendario contempla la dinámica anual y la estacionalidad de las distintas actividades económicas, productivas y de servicios, adecuando los plazos a los ciclos habituales de cada sector.

Principales vencimientos

Impuesto Automotor

Pago único anual (según último dígito verificador):

0 a 4: 16 de marzo de 2026

5 a 9: 17 de marzo de 2026

Pago en 5 cuotas:

1° cuota: 16/03 (0 a 4) | 17/03 (5 a 9)

2° cuota: 15/05 (0 a 4) | 18/05 (5 a 9)

3° cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9)

4° cuota: 15/09 (0 a 4) | 16/09 (5 a 9)

5° cuota: 17/11 (0 a 4) | 18/11 (5 a 9)

Impuesto Inmobiliario Urbano

Pago único anual:

0 a 4: 18 de febrero de 2026

5 a 9: 19 de febrero de 2026

Pago en 5 cuotas:

1° cuota: 18/02 (0 a 4) | 19/02 (5 a 9)

2° cuota: 15/04 (0 a 4) | 16/04 (5 a 9)

3° cuota: 16/06 (0 a 4) | 17/06 (5 a 9)

4° cuota: 18/08 (0 a 4) | 19/08 (5 a 9)

5° cuota: 15/10 (0 a 4) | 16/10 (5 a 9)

Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural

Pago único anual:

0 a 4: 14 de mayo de 2026

5 a 9: 15 de mayo de 2026

Pago en 4 cuotas:

1° cuota: 14/05 (0 a 4) | 15/05 (5 a 9)

2° cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9)

3° cuota: 15/10 (0 a 4) | 16/10 (5 a 9)

4° cuota: 15/12 (0 a 4) | 16/12 (5 a 9)

Impuesto a las Embarcaciones

Pago único anual:

0 a 4: 15 de julio de 2026

5 a 9: 16 de julio de 2026

Pago en 3 cuotas:

1° cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9)

2° cuota: 15/09 (0 a 4) | 16/09 (5 a 9)

3° cuota: 17/11 (0 a 4) | 18/11 (5 a 9)

En cuanto a Ingresos Brutos – Régimen Simplificado (Monotributo), los vencimientos mensuales se determinan conforme al calendario de ARCA, fijados el día 20 de cada mes, con los corrimientos que correspondan en caso de días inhábiles.

Otras obligaciones

El calendario 2026 también incluye los vencimientos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General, Convenio Multilateral, Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, sistemas SIRCAR y SIRTAC, Derecho de Extracción de Minerales y otras obligaciones administradas por ATER.

Desde el organismo recordaron que, cuando una fecha de vencimiento coincide con un día inhábil, el plazo se traslada automáticamente al día hábil siguiente.

Consultas

El calendario completo puede consultarse durante todo el año en la web oficial de ATER. Además, los contribuyentes pueden realizar consultas en las oficinas del organismo en toda la provincia o comunicarse con el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) al 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13.