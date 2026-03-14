ATER prorrogó los vencimientos del Impuesto Automotor y habilitó el pago en cinco cuotas

Desde el organismo provincial también se anunció la implementación de una modalidad de pago en cinco cuotas a lo largo del año, medida que busca facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes sin generar incrementos en el monto total del impuesto.

Según se explicó a 7Paginas, el nuevo esquema no implica aumentos en el valor anual del tributo por cada vehículo, sino simplemente una distribución del pago en más vencimientos.

Nuevas fechas de vencimiento

El cronograma para el primer vencimiento quedó establecido de acuerdo con la terminación del último número de la patente:

Terminaciones 0 al 4: vencen el 8 de abril.

Terminaciones 5 al 9: vencen el 9 de abril.

Para quienes opten por el pago en cuotas, el calendario continuará de la siguiente manera:

Segunda cuota: 15 y 18 de mayo

Tercera cuota: 15 y 16 de julio

Cuarta cuota: 15 y 16 de septiembre

Quinta cuota: 17 y 18 de noviembre de 2026

De esta forma, el calendario de pagos del impuesto se extenderá hasta noviembre, permitiendo distribuir la obligación a lo largo del año.

Beneficios vigentes

Durante el ejercicio fiscal 2026 continúan vigentes distintos incentivos al cumplimiento. Entre ellos se destacan:

15% de descuento por Buen Pagador, para quienes abonaron en término todas las cuotas de 2025.

10% de descuento por Pago Anual, para quienes cancelen la totalidad del impuesto en el primer vencimiento.

10% de descuento para vehículos cero kilómetro facturados en la provincia durante su primer año fiscal.

Estos beneficios pueden acumularse según corresponda, indicaron desde el organismo.

Además, continúan vigentes beneficios especiales previstos por la normativa para vehículos afectados a servicios de taxis y remises, unidades híbridas o eléctricas, y para personas con discapacidad.

Destino de parte del impuesto

De acuerdo con la legislación vigente, entre el 20 y el 30 por ciento del Impuesto Automotor —según la valuación del vehículo— se destina al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, que financia obras de construcción, mantenimiento y mejora de la red vial provincial.

Boletas y formas de pago

Desde ATER señalaron que las boletas del período fiscal 2026 se encuentran en proceso de liquidación y estarán disponibles para su descarga durante los últimos días de marzo a través del sitio web oficial.

Las boletas se emiten en formato digital, con acceso permanente para los contribuyentes, quienes también pueden adherirse al sistema de Boleta Digital para recibir notificaciones por correo electrónico.

El pago puede realizarse de manera presencial en sucursales de Plus Pagos Servicios, mediante home banking y cajeros automáticos de las redes Link y Banelco, a través de plataformas electrónicas como VEP o VPA, o utilizando el botón de pago disponible en el portal oficial de ATER, además de opciones de débito automático y billeteras virtuales.