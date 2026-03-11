Atilio Benedetti asumirá como representante de Entre Ríos en la Región Centro

Al referirse a esta nueva responsabilidad, Benedetti expresó su agradecimiento al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza depositada para desempeñar este rol. “Es un honor asumir la representación de Entre Ríos en la Región Centro y agradezco al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza y la convocatoria para asumir esta responsabilidad”, señaló.

En ese marco, destacó la importancia estratégica de este ámbito de cooperación interprovincial. “La Región Centro es un espacio de integración que reúne a tres provincias con enorme capacidad productiva y un fuerte compromiso con el desarrollo del interior argentino”, afirmó.

Benedetti también subrayó que el trabajo conjunto entre las tres jurisdicciones permitirá potenciar proyectos vinculados al crecimiento económico y la innovación. “El trabajo entre Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe nos permite impulsar proyectos comunes en producción, infraestructura e innovación, generando nuevas oportunidades para nuestras economías regionales”, sostuvo.

Finalmente, el ex diputado nacional manifestó su compromiso con el fortalecimiento de la región y el desarrollo provincial. “Asumo este desafío con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de nuestra provincia y por una región cada vez más integrada, que haga oír con más fuerza la voz del interior en la Argentina”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas