Atletas concordienses se destacaron en los Juegos Evita y aportaron al subcampeonato de Entre Ríos en atletismo

Los representantes concordienses fueron Felipe Bond, Brian Pucheta y Camila Niveyro, quienes tuvieron destacadas actuaciones en diferentes pruebas.

En los 600 metros, Felipe Bond obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 1.23.87, mientras que Brian Pucheta alcanzó el 5° puesto con 1.28.33. En la exigente prueba de 2000 metros cross country, Bond volvió a subirse al podio con un 3° lugar (6.30.60), escoltado por Pucheta que finalizó 4° con 6.31.90.

Por su parte, Camila Niveyro compitió en los 80 metros llanos, logrando el 6° puesto en la final, y además brilló en el salto en largo, donde con un registro de 4.98 metros consiguió la medalla de bronce.

De esta manera, los concordienses dejaron en alto al deporte de la ciudad y fueron parte fundamental del rendimiento de Entre Ríos, que alcanzó el subcampeonato nacional en atletismo, detrás de Santa Fe y por delante de Mendoza.

Desde la delegación provincial destacaron el acompañamiento de los profesores, “grandes pilares en las competencias, quienes cuidan, apoyan, contienen y motivan a los atletas en cada instancia”.

Los resultados obtenidos confirman una vez más que invertir en deporte vale la pena y debe ser una política de Estado, fortaleciendo no solo el rendimiento competitivo, sino también el crecimiento integral de los jóvenes.

Santa Fe campeón, Entre Ríos subcampeón y Mendoza en tercer lugar: así cerró el podio del atletismo en los Juegos Evita 2025, donde Concordia dijo presente con talento, esfuerzo y pasión.

Redacción de 7Paginas