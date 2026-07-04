Atletismo: Concordia sede de la copa nacional de clubes U16

Las actividades tendrán lugar en la Pista de Atletismo del Centro de Desarrollo Deportivo del NEA, durante los días sábado 4 y domingo 5 de julio, con las categorías 2013, 2011 y 2012 (13, 14 y 15 años).
Se espera la participación de 200 atletas que serán parte de 18 pruebas, entre series y finales. El sábado las pruebas comenzarán a las 9:30 horas, hasta cerca de las 17 horas. El domingo los horarios se repiten, cerrando con la entrega de premios.
CRONOGRAMA
Sábado 4 de Julio
08:45 09:00 09:30 Largo mujeres G1 Martillo varones G1
08:40 08:55 09:40 Garrocha varones
09:15 09:35 09:45 2400 ll varones FxT
09:45 10:05 10:15 2400 ll mujeres FxT
09:45 10:00 10:30 Largo mujeres G2 Martillo varones G2
10:30 10:50 11:00 80 ll varones series
10:45 11:00 11:30 Largo mujeres G3 Martillo mujeres G1
11:15 11:35 11:45 80 ll mujeres series
11:00 11:45 12:00 Garrocha mujeres
11:45 12:00 12:30 Martillo mujeres G2
12:15 12:30 13:00 Largo varones G1
12:45 13:05 13:15 295 cv varones fxt
12:45 13:00 13:30 Disco varones G1
13:15 13:35 13:45 295 cv mujeres fxt
13:15 13:30 14:00 Largo varones G2
13:40 14:00 14:10 80 ll varones final
13:30 13:45 14:15 Alto mujeres GA-GB
13:50 14:10 14:20 80 ll mujeres final
13:45 14:00 14:30 Disco varones G2
14:15 14:30 15: Largo varones G3
14:45 15:00 15:30 Disco mujeres G1
15:25 15:40 16:00 5×80 ll varones fxt
15:55 16:10 16:30 5×80 ll mujeres fxt
16:00 16:15 16:45 Disco mujeres G2
Domingo 5 de Julio
08:45 09:00 09:30 Jabalina mujeres G1
09:15 09:35 09:45 100 cv varones series
09:15 09:30 10:00 Alto varones G1 -G2
09:45 10:05 10:15 80 cv mujeres series
09:45 10:00 10:30 Triple mujeres Jabalina mujeres G2
10:15 10:35 10:45 600 ll varones FxT
10:45 11:05 11:15 600 ll mujeres FxT
11:15 11:35 11:45 200 ll varones series
11:15 11:30 12:00 Jabalina varones G1
11:45 12:05 12:15 200 ll mujeres series
11:45 12:00 12:30 Triple varones Bala mujeres G1
12:15 12:35 12:45 1500 obst varones FxT
12:15 12:30 13:00 Jabalina varones G2
12:45 13:05 13:15 1500 obst mujeres FxT
12:45 13:00 13:30 Bala mujeres G2
13:30 13:50 14:00 80 cv mujeres Final
13:45 14:05 14:15 100 cv varones Final
13:45 14:00 14:30 Bala varones G1
14:15 14:35 14:45 200 ll mujeres Final
14:30 14:50 15:00 200 ll varones Final
14:45 15:05 15:15 Marcha mujeres Final
14:45 15:00 15:30 Bala varones G2
15:15 15:35 15:45 Marcha varones Final
15:40 15:55 16:15 8×200 ll FxT
17:00 Entrega de copas
Prensa municipal