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Viernes 3 de julio de 2026
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Atletismo: Concordia sede de la copa nacional de clubes U16

Con la organización de la Escuela Municipal de Atletismo, la FADER (Federación Entrerriana de Atletismo) y la CADA (Confederación Argentina de Atletismo); el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes y el apoyo del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), durante este fin de semana se desarrollará, en nuestra ciudad, la edición 2026 de la Copa Nacional de Clubes U16.
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Redacción 7Paginas

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Las actividades tendrán lugar en la Pista de Atletismo del Centro de Desarrollo Deportivo del NEA, durante los días sábado 4 y domingo 5 de julio, con las categorías 2013, 2011 y 2012 (13, 14 y 15 años).

Se espera la participación de 200 atletas que serán parte de 18 pruebas, entre series y finales. El sábado las pruebas comenzarán a las 9:30 horas, hasta cerca de las 17 horas. El domingo los horarios se repiten, cerrando con la entrega de premios.

CRONOGRAMA

Sábado 4 de Julio

08:45 09:00 09:30   Largo mujeres G1 Martillo varones G1

08:40 08:55 09:40   Garrocha varones

09:15 09:35 09:45 2400 ll varones FxT

09:45 10:05 10:15 2400 ll mujeres FxT

09:45 10:00 10:30   Largo mujeres G2 Martillo varones G2

10:30 10:50 11:00 80 ll varones series

10:45 11:00 11:30   Largo mujeres G3 Martillo mujeres G1

11:15 11:35 11:45 80 ll mujeres series

11:00 11:45 12:00   Garrocha mujeres

11:45 12:00 12:30  Martillo mujeres G2

12:15 12:30 13:00   Largo varones G1

12:45 13:05 13:15 295 cv varones fxt

12:45 13:00 13:30 Disco varones G1

13:15 13:35 13:45 295 cv mujeres fxt

13:15 13:30 14:00   Largo varones G2

13:40 14:00 14:10 80 ll varones final

13:30 13:45 14:15   Alto mujeres GA-GB

13:50 14:10 14:20 80 ll mujeres final

13:45 14:00 14:30  Disco varones G2

14:15 14:30 15: Largo varones G3

14:45 15:00 15:30  Disco mujeres G1

15:25 15:40 16:00 5×80  ll varones fxt

15:55 16:10 16:30 5×80 ll mujeres fxt

16:00 16:15 16:45  Disco mujeres G2

Domingo 5 de Julio

08:45 09:00 09:30 Jabalina mujeres G1

09:15 09:35 09:45 100 cv varones series

09:15 09:30 10:00   Alto varones G1 -G2

09:45 10:05 10:15 80 cv mujeres series

09:45 10:00 10:30   Triple mujeres Jabalina mujeres G2

10:15 10:35 10:45 600 ll varones FxT

10:45 11:05 11:15 600 ll mujeres FxT

11:15 11:35 11:45 200 ll varones series

11:15 11:30 12:00     Jabalina varones G1

11:45 12:05 12:15 200 ll mujeres series

11:45 12:00 12:30   Triple varones Bala mujeres G1

12:15 12:35 12:45 1500 obst varones FxT

12:15 12:30 13:00  Jabalina varones G2

12:45 13:05 13:15 1500 obst mujeres FxT

12:45 13:00 13:30  Bala mujeres G2

13:30 13:50 14:00 80 cv mujeres Final

13:45 14:05 14:15 100 cv varones Final

13:45 14:00 14:30 Bala varones G1

14:15 14:35 14:45 200 ll mujeres Final

14:30 14:50 15:00 200 ll varones Final

14:45 15:05 15:15 Marcha mujeres Final

14:45 15:00 15:30  Bala varones G2

15:15 15:35 15:45 Marcha varones Final

15:40 15:55 16:15 8×200 ll FxT

17:00 Entrega de copas

Prensa municipal