Atraco en zona de San Jaime: la policía confirmo que hay dos prófugos, uno de Federacion y el otro de Chajari

A 15 días del hecho, esta mañana, en conferencia de prensa, el comisario mayor Cristian Luis Valdez Puente, jefe de la Policía Departamental, expuso los pasos de la detallada y minuciosa investigación que realizaron los funcionarios. Destacó el accionar del jefe de Investigaciones subcomisario Oscar Daniel Fernández, por el trabajo que concretó desde un primer momento y que condujo a los resultados positivos.

Repasó que pasado el mediodía del martes, dieron cabida a diez oficios judiciales. Cuatro personas fueron detenidas, quienes están alojadas en la Comisaría de Chajarí. Dos están prófugos, uno de esta localidad y otro de Federación. En tanto, se secuestraron tres vehículos, entre ellos la camioneta Amarok en la que se habían fugado luego de incendiar otra camioneta en la que llegaron a la finca.

Estos resultados involucraron a la división de Robos y Hurtos, de Ciberdelito de Paraná y de Investigaciones de Federación.

Algunos de los detenidos tienen antecedentes por diferentes delitos, otros no, pero no se ofrecieron detalles al respecto.

El jefe policial dijo que el dinero denunciado como sustraído asciende a 100 millones de pesos, en moneda nacional y dólares. Se secuestró dinero y otros elementos –moto, bicicleta- que, se sospecha, podrían haber sido adquiridos tras el atraco.

Sobre si habría alguna vinculación o relación previa entre la víctima y alguno de los detenidos, el jefe policial respondió: “Es materia de investigación”.

En cuanto a las actividades de los detenidos, comentó que uno de ellos es propietario de una agencia de autos, donde se realizó uno de los allanamientos en Federación.

Valdez Puente admitió que “un conjunto de elementos” llevaron a estos resultados, desde los cuatro delincuentes que ingresaron a cara descubierta a la vivienda hasta las cámaras de seguridad que “son fundamentales, siempre digo que una cámara es un policía más”, afirmó. Al respecto, Fernández acotó que se analizaron 50 cámaras de seguridad, con las horas de dedicación que eso implica, incluso, iniciando la evaluación de los registros 30 días antes del hecho, para determinar el trabajo previo y/o de inteligencia de los involucrados.

Cabe mencionar que si se establece que actuaron en banda, esa condición se suma como agravante.

En cuanto al vehículo incendiado, que tenía pedido de secuestro, “estamos tratando de determinar cómo llegó hasta acá”, apuntó Valdez.

Los allanamientos contaron con el aporte de Infantería. “Frente a un delito de gravedad (…) se acompaña lo aportado por la Policía y la Justicia ordena la irrupción y por eso se puso a disposición del grupo de Infantería”, esgrimió.

“Se trabajó con los teléfonos, trazado y recorrido y se sigue trabajando con los mismos. Además, se levantaron huellas y rastros que se elevaron para peritaje y aún no están los resultados”, indicaron.

Con respecto a las líneas de investigación desde el inicio, el jefe comentó que si bien hubo algunas que conducían a un radio alejado de la zona, las mismas se fueron desarmando en base a las pruebas concretas que iban relevando. “Nunca se descarta nada. Uno trabaja en el lugar del hecho, y de ahí vamos ampliando el radio de búsqueda”, resaltó Valdez.

También participaron de la conferencia de prensa el subjefe departamental, Marcos Misael Pereyra, el jefe de la Comisaría de Chajarí, Mauricio Maschio y el segundo jefe, Federico Bagatín.

Chajari al Dia