Audiencia por caza de aves en entre ríos: la novedosa propuesta de Ceydas para evitar la matanza y apostar por un turismo sustentable

“Actividades como avistaje de aves, fotografía de naturaleza, cicloturismo o senderismo con interpretación ambiental tienen hoy una demanda creciente y representan una alternativa más sana, sustentable y respetuosa del ambiente”, propuso Gabriel Bonomi –referente de CEYDAS- en el marco de la controvertida audiencia por la caza de aves autóctonas organizada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización.
“No solo venimos a quejarnos sino que queremos dejarles una propuesta alternativa a esta burda matanza” dijo Bonomi en la reunión realizada en Victoria que recibió duras críticas por sus irregularidades y el favoritismo del Gobierno hacia el turismo de caza.
“El turismo de caza puede reconvertirse en turismo de naturaleza utilizando el mismo o más personal del que utiliza actualmente y seguir atrayendo turistas extranjeros como ocurre en Iberá, Bañado La Estrella o Jaukanigaás. Pero no traerlo para matar y destruir sino para conocer, contemplar y admirar nuestra fauna autóctona”, concluyó el naturalista.
Fuente: Ceydas