Audiencia por glaciares: desde Ceydas se manifestaron en contra de la modificación de la ley que protege a los glaciares

Envuelta en polémicas y reclamos de inconstitucionalidad, comenzó hoy la audiencia pública por la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar. Expusieron distintos referentes sociales y políticos como la ex diputada Marta Maffey, el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Andrés Nápoli, Director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

A su turno, la Dra. Cecilia Domínguez –referente de la ONG entrerriana CEYDAS- sostuvo que “los glaciares son sistemas ecológicos que regulan el ambiente garantizando la calidad de vida de diversas especies” y aseguró que “la modificación de la ley producirá un grave ecocidio que conllevará la destrucción de toda la cadena ecológica “.

La abogada finalizó su picante discurso afirmando que este intento de modificación por parte del Gobierno nacional “nace de un colonialismo impuesto desde el extranjero que busca satisfacer los intereses de un capitalismo financiero”.

La audiencia tuvo momentos de mucha tensión signados por reclamos de los disertantes quienes calificaron la audiencia de “farsa” y “antidemocrática” debido a que –entre otras irregularidades- solo el 0,4 % de los inscriptos pudo exponer.

Con información de Ceydas