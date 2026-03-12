Aumentan las denuncias por violencia de género y familiar en Entre Ríos

La cifra representa un incremento del 12,3 por ciento en comparación con diciembre de 2025, cuando se habían contabilizado 1.539 presentaciones, lo que refleja un aumento en las situaciones de conflicto y violencia denunciadas ante la Justicia.

De acuerdo al informe, 1.214 de las denuncias correspondieron a casos nuevos, mientras que 515 fueron redenuncias, es decir, situaciones que ya habían sido reportadas anteriormente y que requieren seguimiento judicial. En este sentido, el dato indica que el 32 por ciento de los casos iniciados en enero corresponden a denuncias reiteradas, lo que evidencia la persistencia de episodios de violencia.

Tipos de causas

En cuanto a la clasificación de los casos, el informe señala que 889 causas estuvieron vinculadas a violencia de género, mientras que 672 correspondieron a violencia familiar dentro del fuero civil.

Además, 168 expedientes se tramitaron en el ámbito penal por hechos relacionados con este tipo de problemáticas.

Denuncias online y medidas de protección

Durante el período analizado también se registraron 141 denuncias realizadas a través del sistema online, lo que representa aproximadamente el 9 por ciento del total mensual. Esta modalidad permite que las víctimas puedan iniciar el proceso sin necesidad de presentarse de forma presencial en una dependencia judicial.

Como respuesta a estas situaciones, los juzgados civiles dictaron más de 4.500 medidas de protección durante enero, con el objetivo de resguardar la integridad física y la seguridad de las personas afectadas.

Entrega de botones de pánico

En paralelo, durante la feria judicial se entregaron 35 dispositivos de botón de pánico a víctimas de violencia. Estas herramientas permiten activar alertas en situaciones de riesgo y facilitar una intervención rápida de las autoridades.

Desde el ámbito judicial señalaron a 7Paginas, que estas acciones forman parte de las políticas orientadas a fortalecer la prevención, el acompañamiento a las víctimas y la respuesta institucional frente a los casos de violencia de género y familiar en toda la provincia