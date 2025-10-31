7PAGINAS

Viernes 31 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Aumentan las temperaturas y se viene un fin de semana bien primaveral en la región de Salto Grande

El clima en Concordia y la región de Salto Grande tendrá un marcado ascenso de temperatura durante los próximos días, con jornadas agradables y características plenamente primaverales, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Para este viernes, se espera una jornada con buenas condiciones del tiempo, cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 25 grados, mientras que la mínima será de 12°C. Aunque las mañanas seguirán siendo algo frescas, el ambiente tenderá a templarse hacia el mediodía. El viento soplará del sector sur a 8 km/h y la humedad rondará el 75%, lo que contribuirá a una sensación agradable durante todo el día.

Pronóstico del fin de semana

El sábado se presentará con cielo mayormente nublado, pero con temperaturas más elevadas: la mínima será de 14°C y la máxima llegará a 27°C, dando inicio a un fin de semana con condiciones típicas de la primavera entrerriana.

En tanto, el domingo continuará con el mismo panorama: la mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 28°C, con cielo parcialmente nublado y un ambiente cálido ideal para actividades al aire libre.

En resumen, se espera un fin de semana con muy buen tiempo en Concordia y la región de Salto Grande, sin lluvias previstas y con temperaturas que seguirán en aumento, marcando la transición hacia días más cálidos en el mes de octubre.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas