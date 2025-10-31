Aumentan las temperaturas y se viene un fin de semana bien primaveral en la región de Salto Grande

Para este viernes, se espera una jornada con buenas condiciones del tiempo, cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 25 grados, mientras que la mínima será de 12°C. Aunque las mañanas seguirán siendo algo frescas, el ambiente tenderá a templarse hacia el mediodía. El viento soplará del sector sur a 8 km/h y la humedad rondará el 75%, lo que contribuirá a una sensación agradable durante todo el día.

Pronóstico del fin de semana

El sábado se presentará con cielo mayormente nublado, pero con temperaturas más elevadas: la mínima será de 14°C y la máxima llegará a 27°C, dando inicio a un fin de semana con condiciones típicas de la primavera entrerriana.

En tanto, el domingo continuará con el mismo panorama: la mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 28°C, con cielo parcialmente nublado y un ambiente cálido ideal para actividades al aire libre.

En resumen, se espera un fin de semana con muy buen tiempo en Concordia y la región de Salto Grande, sin lluvias previstas y con temperaturas que seguirán en aumento, marcando la transición hacia días más cálidos en el mes de octubre.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas