Aumento de las tasas municipales: Bravo dio una extensa explicación y pidió a la oposición no “jugar con la sensibilidad de los vecinos”

Bravo remarcó que la actualización de las tasas se realizó conforme a las ordenanzas vigentes y en base a un análisis técnico de costos, aclarando que el municipio debió tomar la decisión ante el fuerte incremento de los gastos operativos y la reducción de recursos provenientes de los gobiernos nacional y provincial. “No fue una medida arbitraria. Se hizo un estudio serio de los costos reales para poder garantizar los servicios”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los valores mínimos fijados son de 15 mil pesos para la tasa sanitaria y entre 20 y 25 mil pesos para la tasa inmobiliaria (ABL), montos que alcanzan al 80% de los contribuyentes. Según precisó, de un total de 7.986 contribuyentes, unos 6.453 pagarán el mínimo, mientras que solo un porcentaje muy reducido abonará cifras superiores, de acuerdo al avalúo fiscal de sus propiedades.

El jefe comunal aclaró además que el aumento del avalúo fiscal no es responsabilidad del municipio, sino de la Provincia, que en algunos casos aplicó incrementos de entre el 300% y el 400%. “Nosotros tomamos el avalúo que fija la Provincia, como se hizo toda la vida. No somos responsables de ese aumento”, subrayó.

Otro dato que Bravo consideró clave es que apenas entre el 37 y el 38% de los contribuyentes paga regularmente las tasas municipales, lo que dificulta aún más el sostenimiento de los servicios. A modo de ejemplo, indicó que solo el costo de la energía eléctrica para la impulsión de agua potable y el sistema cloacal ronda los 50 millones de pesos mensuales, lo que equivale a que unos 3.500 contribuyentes paguen sus tasas al día solo para cubrir ese gasto.

Frente a las críticas y amenazas de judicialización por parte de sectores opositores, el intendente fue contundente. “Actuamos conforme a la ley y a las ordenanzas. El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante y estamos facultados para aplicarlo”, afirmó, y pidió a los dirigentes opositores “no jugar con la sensibilidad de los vecinos para hacer campaña política”.

“Está bien que haya aspiraciones políticas, pero no de esta manera, generando miedo o desinformación en la gente con un tema tan sensible como los servicios”, agregó Bravo, quien insistió en que los valores fijados permiten garantizar agua, cloacas, recolección de residuos, barrido, alumbrado y mantenimiento de la ciudad.

En relación a la ordenanza tributaria, adelantó que ya dio instrucciones para trabajar en una modificación integral que contemple, entre otras cuestiones, una posible zonificación de la ciudad y beneficios para los contribuyentes que pagan en término.

Obras públicas y denuncia judicial

Durante la entrevista, Bravo también se refirió al estado de las obras públicas en la ciudad y reconoció que la situación es compleja tras la decisión del gobierno nacional de abandonar la obra pública. No obstante, aseguró que su gestión está enfocada en finalizar los proyectos en marcha, como la pista de ciclismo, el Ecoparque, la avenida Alem y obras de pavimentación.

Consultado por la denuncia realizada por un vecino de apellido Toller, vinculada a obras financiadas con fondos nacionales, el intendente informó que hasta el momento el municipio no ha recibido ninguna notificación judicial. “No descartamos que la denuncia haya sido desestimada, pero de todas maneras no tenemos nada que ocultar”, aseguró.

Bravo afirmó que los fondos enviados por Nación fueron correctamente utilizados y rendidos, y que incluso el municipio debió aportar más de 100 millones de pesos propios para sostener obras que quedaron inconclusas tras el retiro del financiamiento nacional. “La documentación está presentada y las rendiciones aprobadas. Queremos que la Justicia avance para dejar todo en claro”, concluyó.